Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden Filistin'e video mesajlı destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden Filistin'e video mesajlı destek

Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden Filistin'e video mesajlı destek
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te saldırılarda bulunduğu Filistinlilere destek amacıyla video mesajlarla klip hazırladı.

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te saldırılarda bulunduğu Filistinlilere destek amacıyla video mesajlarla klip hazırladı.

Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gören, Bosna-Hersek, Suriye, Filipinler, Özbekistan, Kamerun, Hindistan, Sudan, Makedonya, Mısır, Afganistan, Kazakistan, Ruanda, Yemen, Cibuti, Endonezya, Filistin ve Cezayir'den öğrenciler, kamera karşısına geçerek duygularını aktardı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çeken öğrenciler, 8 dakika 15 saniyelik klibi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'ın attığı roketler nedeniyle 2 İsrailli daha öldü
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'ın attığı roketler nedeniyle 2 İsrailli daha öldü
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden Filistin'e video mesajlı destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:06:33. #1.15#

title