Uluslararası nakliyeciler gümrük sorunlarına çözüm bekliyor

Kayseri'de lojistik işiyle uğraşan Faik Erdem, Türk Firmaları ve şoförleri olarak Orta Asya ülkelerinde sorun yaşadıklarını belirterek, "Yabancılara ülkemizde sağlanan kolaylıkların bize de sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Sınır kapılarında yaşanan sıkıntılardan dolayı araçların 25 gündür kapıda beklediklerini söyleyen Faik Erdem "Bölgemizde Orta Asya ülkelerine çalışıyoruz. Problemler yaşamaya başladık. Dozvola problemi yaşıyoruz. Pandemiden dolayı sıkıntılar çekiyoruz. Hiç kimse sesimizi duymuyor. 20-25 gün sınır kapılarında bekleyen araçlarımız var. Araçlarımız garajlarda yatıyor. Biz bu araçları çalıştırmak için aldık. Bize sürekli görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Biz bu araçları nasıl çalıştıracağız. Şoförlerimiz evlerine nasıl ekmek götürecek? Azerbaycan ile Kazakistan ile Rusya sıkıntılar yaşıyoruz. Ülkeler bizim araçlarımızı dolar simgesi olarak görüyor. Her yerde ücret veren araçlar bizim araçlarımız. Hakaretlere maruz kalan bizim şoförlerimiz. Ben artık çalıştırmaya şoför bulamıyorum. Şoförlerimizin can güvenliği yok. İran'da şoförümüzün başına gelen olay ortada. Şoförümüz hakkını savunacağım diye gözünü kaybetti. Bu olay hiç gündem olmadı. Biz alt sınıf insanlar mıyız? Her gittiğimiz ülkede alt sınıf insan muamelesi görüyoruz. Biz artık buna bir çözüm istiyoruz. Yabancı plakalar hiçbir gümrükte problem yaşamıyor. Bizim araçlarımız ise hiçbir yerde çalışamıyor" dedi. Erdem, diğer ülkelerdeki şoförlerle aynı hakka sahip olmak istediklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz herkes ile aynı hakkı istiyoruz. Kimseden fazla bir hak istemiyoruz. Kazakistan transit dozvola ülkemizde günlük 73 adet tükeniyor. Tanesini 6 bin dolar ile çarptığımız zaman günlük 438 bin dolar ediyor. Aylığa vurduğumuz zaman ise 13 milyon 140 bin dolar yapıyor. Bu zarar sadece bizim mi? Burada ihracatçılarımızda zor durumda kalıyor. Türk arabaları oralara gitmez ise yabancı arabalar bizim istediğimizden çok daha fazlasını isteyecek. 5 bin olan kira 7-8 bin olacak. Yani burada herkesin bir zararı var. Biz garajlarda arabalarımızı yatırmak istemiyoruz. Bizim araçlarımız saat 16'dan sonra mesai ücreti yatırıyor. Yabancı araçların hiç biri bunu ödemiyor. Biz 50 TL'yi aramıyoruz. Onlarda ödesin istiyoruz. Biz sadece eşitlik istiyoruz. Türkmenistan'da benim aracıma 15 gün oturum veriliyor. Ancak onların arabaları bizim ülkemizde 3 ay duruyor. Bizim arabalarımız her ülkede hangi şartlarda çalışıyorsa başka ülkenin araçları da bizim ülkemizde o şartlarda çalışsın istiyoruz. Biz sistemde adalet istiyoruz. Biz ülkemizin gücünü gittiğimiz ülkelerde hissetmek istiyoruz. Biz ülkemize gelmesinler demiyoruz. Sadece bize rekabet ortamı sağlansın." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı