Uluslararası kuruluşların yabancı çalışanları Kovid-19 nedeniyle tam kapanma uygulayan Kuzey Kore'den ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uluslararası kuruluşların yabancı çalışanları Kovid-19 nedeniyle tam kapanma uygulayan Kuzey Kore'den ayrıldı

20.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:26
Uluslararası kuruluşların yabancı çalışanları Kovid-19 nedeniyle tam kapanma uygulayan Kuzey Kore'den ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuzey Kore'deki uluslararası kuruluşlarda çalışan son yabancıların da ülkeden ayrılarak, uzaktan çalışmaya geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuzey Kore'deki uluslararası kuruluşlarda çalışan son yabancıların da ülkeden ayrılarak, uzaktan çalışmaya geçtiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Dünya Gıda Programının (WFP) 2 çalışanının da Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarında tam kapatmaya giden Kuzey Kore'den hafta başında ayrıldığını söyledi.

Böylelikle Kuzey Kore'de uluslararası kurumların yabancı çalışanlarının tamamının uzaktan çalışmaya geçerek, ülkeden ayrıldığını aktaran Dujarric, hala açık olan BM ofislerinde işleyişin sürdüğünü vurguladı.

Dujarric, Kuzey Kore'de geçirdikleri bir yıldan fazla sürenin ardından yabancı personelin, ailelerini ziyaret etmek üzere yola çıktığını ve Pyongyang yönetiminin sınır kapatma yasağını BM çalışanları için kaldırdığında bu kişilerin dönmesinin beklendiğini belirtti.

WFP'nin yerel çalışanlarının ülkedeki faaliyetleri ve yabancı çalışanlarının uzaktan çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Dujarric, ülkede Kovid-19'a karşı alınan katı önlemlerin insani yardım faaliyetlerini etkilediğine dikkati çekti.

"Kuzey Kore'de şimdiye kadar vakaya rastlanmadığı" iddiası

Binlerce şüpheli vakanın Kovid-19 testine tabi tutulduğu Kuzey Kore'de şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığı iddia ediliyor.

Pyongyang yönetimi, virüsün Çin'de ortaya çıkmasının ardından Ocak 2020 sonlarında sınırlarını tamamen kapatmış ve uluslararası seyahati yasaklamıştı.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı almaya hak kazanan 92 ülke arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Türkan Şoray Çağatay Ulusoy
Spor Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası kuruluşların yabancı çalışanları Kovid-19 nedeniyle tam kapanma uygulayan Kuzey Kore'den ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 11:27:37. #1.16#
title