Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Ankara Kupası'nda Türkiye, Japonya'yı 3-2 yenerek kupaya uzandı.

Hasan Doğan Stadı'nda oynanan turnuvanın final maçında, ay-yıldızlı ekibin gollerini Kahraman Kurbetoğlu (2) ve Ömür Mercan kaydetti. Japonya'nın golleri ise Tomonari Kurado'dan geldi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından milli futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalyalarını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu verdi.

Organizasyonun üçüncülük maçında ise İspanya, Türkiye B Milli Takımı'nı Sergio Alamar'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

"İlk hedefimiz İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda final oynamak"

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiyede yapılan bir turnuvada şampiyon olmalarının kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Gerçek mutluluğa 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldıkları zaman ulaşacaklarını belirten Sayyıdan, "Bugün sonuçtan dolayı mutluyuz. Ancak bu mutluluk yeterli değil. Gerçek mutluluğa ulaşmak için ilk hedefimiz İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak kota almak. Nihai hedefimiz ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek oradan da madalyayla dönmek. İnanıyorum ki bunu da başaracağız." diye konuştu.

"Asıl hedef 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları"

Görme Engelliler Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hasan Yıldırım, turnuvanın geleceklerini görmeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Japonya'nın iyi bir takım olduğunu hatırlatan Yldırım, "Bugün iyi bir maç çıkarıp iyi bir skor elde ettik. Ancak henüz takım olarak hazır değiliz. Eylül ayına kadar tam olarak hazır olup ilk ikiye girerek kotayı alacağız. Asıl amacımız 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları." dedi.

Kaynak: AA