Uluslararası Akreditasyon Rsportz Kaydı 20-12-2021 | Görüntülenme Sayısı: 382

IOC SÜRECİNDE WAKO'NUN DA ZORUNLU ÜYE OLDUĞU ULUSLARARASI AKREDİTASYON KAYIT SİSTEMİ

Uluslararası Müsabakalara hazırlanan ve WAKO bünyesinde bulunan Ülke Federasyonlarından Kick Boks Lisansına sahip olan Sporcu, Antrenör ve Hakemlerin geliş noktaları, geçmişleri ve kariyer bilgilerinin kayıt altına alınacağı sistem ve Tüm katılımcıları tanımak Olimpiyat sürecinde kurumsallaşma amacı taşımaktadır. Ayrıca üyesi olduğumuz WAKO tarafından düzenlenen tüm organizasyonların, kayıt, tartı, kura ve müsabaka işlemleri ile müsabaka sonrası tüm sonuç ve istatistikler Rsportz tarafından tutulmaktadır.

Kimler Sürece dahil olacak?

Tüm Yönetici ve Temsilciler, Tüm Antrenörler, Tüm Hakemler ve Sporcular, Kick Boks Lisansı Vizesi olan Herkes.

Bireysel olarak her bir üyenin (sporcu, antrenör, hakem, yetkilinin kaydolması, kayda erişmek için her üye kendi benzersiz Spor Kimliğini alacaktır. Bir bireyin kayıt olabilmesi için, her üyenin kendi e-posta adresinin olması gerekir, çünkü bu bir IOC sürecinde veri koruması için benzersiz ve gerekli olan tek ve benzersiz bilgiler olacaktır.

Süreç nasıl işleyecek?

01. 01. 2022 tarihinden itibaren Ulusal ve Uluslararası tüm faaliyetlere katılacak olan yukarıda belirtmiş olduğumuz herkes, akreditasyona tabi olacak.

Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Avrupa Olimpiyat Oyunları, Dünya Oyunları, Dünya ve Avrupa Kupaları, Dünya Oyunları, Uluslararası Şampiyonalar, Uluslararası Turnuvalar, Ulusal Turnuva ve Şampiyonalar, Profesyonel Tüm Müsabakalar.

2022 yılında katılacağımız;

Türkiye Kick Boks Turnuvası, Turkish Open Dünya Kupası, Türkiye Şampiyonası, Büyükler Avrupa Şampiyonası, Gençler Dünya Şampiyonası, Antrenör Kursları, Hakem Kursları, Dan Sınavları öncesi Tüm katılımcılar ve Profesyonel Tüm Sporcu ve Hakemler Rsportz kaydı yaptırmak zorundadırlar.

Yılda bir defaya mahsus akreditasyon yaptıracak ve bilgileri güncellenecektir.

WAKO Rsportz Akreditasyon ücreti 2022 yılı için 10 € (On Euro ) Federasyon Euro Hesabına Yatırılacak;

Hesap No:

Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi

IBAN: TR51 0006 2000 711 0000 909 07 74

Tüm katılımcıların kişisel mail adresi olacak, Federasyon Euro hesabına yatırılan ücretin banka dekontu üzerine adı, soyadı ve mail adresi sonradan açıkça yazılacak ve federasyon görevlisine teslim edilecek.

Federasyonca Rsportz sistemine giriş yapıldıktan sonra kişisel mail adresinize gelen link üzerinden giriş yapılarak bilgiler doldurulacak ve kayıt edilecek.

Kayıt işlemi bu şekilde. Sistem otomatik bir ID numarası ve tanımlama yapacak ve size tüm faaliyetler için bir sayfa açacak.

Toplu ödeme ve kayıt yapılabilir mi?

Toplu ödeme yapılabilir. Ödeme dekontu teslim edilirken Tüm katılımcıların Adı Soyadı TC Kimlik No ve Mail Adreslerini içeren Liste Ek olarak sunulmalıdır.

Listede mail adresi olmayanların girişleri yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet