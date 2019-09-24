Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Adana'da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, çeşitli film gösterimleri gerçekleştirildi.

24.09.2019 20:58
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Adana'da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, çeşitli film gösterimleri gerçekleştirildi.

Festivalin ikinci günü de çeşitli etkinliklerle sürdü.

Kentteki, Cinemaximum ve Ariplex sinemalarında, festival kapsamındaki filmlerin gösterimi yapıldı.

Öte yandan, kentteki bir otelde "Altın Koza Kısa Film Atölyesi" de gerçekleştirildi.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
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