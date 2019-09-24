Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Adana'da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, çeşitli film gösterimleri gerçekleştirildi.
Adana'da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, çeşitli film gösterimleri gerçekleştirildi.
Festivalin ikinci günü de çeşitli etkinliklerle sürdü.
Kentteki, Cinemaximum ve Ariplex sinemalarında, festival kapsamındaki filmlerin gösterimi yapıldı.
Öte yandan, kentteki bir otelde "Altın Koza Kısa Film Atölyesi" de gerçekleştirildi.
Festival, yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.