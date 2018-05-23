Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının ardından 23 Mayıs'ta Havza'ya hareket etmesini temsil etmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Kurtuluş Mücadelesini Anma Yürüyüşü" başladı.

19 Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce bu yıl 10'uncusu düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yer olan Tütün İskelesi'nde toplandı.

19 Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Gültekin, burada yaptığı açıklamada, o günlerin heyecanını gençlere yaşatmak, o ruhu taşımak adına her yıl yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşün 50 kilometrelik güzergahta gerçekleştirileceğini belirten Gültekin, "Bugün 25 kilometre yürüdükten sonra Mamur Dağı'nda kamp kuracağız. Yarın da Ankara yolundan Kavak'a ulaşıp burada Atatürk'ün uğradığı köyde kamp yapacağız. Atatürk'ün Havza'ya geldiği gün olan 25 Mayıs sabahı da ilçeye gidip buradaki törenlere katılacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü ile kulüp üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş başladı.