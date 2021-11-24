Uludağ Ekonomi Zirvesi: Özgüvenli Nesiller Yetiştirmek

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde özgüvenli nesilleri yetiştirirken amaç odaklılık tartışıldı. Orkid sponsorluğunda gerçekleşen "Amaç Odaklılık: Özgüvenli Nesiller Yetiştirmek" oturumunda, pandemi ve dijitalleşme koşullarında gençlerin geleceği konusu, Türkiye'de farklı kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri tarafından ele alındı.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Orkid sponsorluğundaki "Amaç Odaklılık: Özgüvenli Nesiller Yetiştirmek" oturumu, TBWA/Group İstanbul CEO'su Burcu Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı M. Akif Üstündağ, TEGV Başkanı Oktay Özinci ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı.

"Gençler bizim can damarımız" diye konuşan Turnaoğlu, kendisinin de genç yaşında P&G'de işe başladığını ve bu hafta P&G'de 30'uncu yılına girdiğini belirterek, iş ortamını gençlerin mutlu olabileceği bir ortam haline getirmeye çalıştıklarını belirtti. "4 yıl önce ofisi yeniden tasarlayarak gençlerin işe geldiklerinde sanki yeniden kampüse gelmiş gibi hissetmelerini sağladık. Hatta ofisimizin adını da 'İstanbul Kampüs' olarak değiştirdik" diye konuşan Turnaoğlu bu şekilde gençler arasında iş birliğini kolaylaştırdıklarını söyledi. Çalışanlarının yüzde 60'ının kadınlardan oluştuğunu belirten Turnaoğlu, üniversitelerde yedi yıldır "Geleceğin kadın liderleri" programını sürdürdüklerini belirtti.