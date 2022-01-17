Uludağ'da otellerin 1 gece fiyatına onlar aylarca konaklıyor

BURSA (İHA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da karavancılar; turistlerin otele 1 gece ödediği paraya aylarca tatil yapıyor.

Uludağ 2'inci oteller bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan karavan parkı uygun fiyata Uludağ'da konaklayıp tatil yapmak isteyen karavancıların adresi oldu. Aralık ayında buraya karavanlarıyla gelen aileler; Mart ayının sonuna sezon bitinceye kadar kalıyor. Karavanda bir aileye 4 ay Uludağ Oteller Bölgesi'nde konaklamak 5 bin liraya mal oluyor. Karavancılar burada otellere 1 ailenin gecelik verdiği parayla 5 ay konaklayabiliyor.

Şu an 25 karavanın bulunduğu bölgede sömestr tatilinde sayının 50'yi bulması gerekiyor. Park alanından aldıkları elektrikle karavanlarını ısıtan aileler Uludağ'ın eksi 15 dereceyi bulan soğuğunda karavanlarının içinde tişörtle kar manzarası izlemenin keyfini çıkartıyor. Burada konaklayan aileler gün içerisinde pistlerde kayak yaparak vakitlerini keyifle geçiriyor. Bursa'da işi olan bazı karavancılar her gün işine buradan gidip gelirken; bazıları ise karavanlarına hafta sonları gelip kalıyor.

Aralık ayından Nisan ayına kadar Uludağ'da oteller bölgesinde karavanda kaldıklarını ifade eden Oytun Özbek, "Uludağ 2'inci oteller bölgesinde Burfaş'ın otoparkı var. Biz 2 yıldır sezonda burada kalıyoruz. Geçen kış burada 4 karavan geçirdik. Bu yıl karavancı arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Bayağı karavancı buraya geldi. Bu yıl 8 Aralık'ta geldik, Nisan başına kadar burada kalırız' diye düşünüyoruz. Gün içinde çocuğumuz kayak yapıyor. Biz de eşimle birlikte kar manzarasının tadını çıkartıyoruz. Burada çok uygun fiyata kar tatili yapıyoruz. Burada sezonda verdiğimiz parayla insanlar 1 gece otelde konaklayabiliyor. Buranın bize sezonda 5 bin lira maliyeti oluyor. Şu anda burada 25 karavan var. Bu sayı sömestr tatilinde 50'ye çıkar" dedi.

Burulaş Saha Amiri Recep Gül, "Uludağ 2'inci oteller bölgesinde vatandaşlarımıza otopark hizmeti vermekteyiz. Burada 15 tane personelimiz var, karavan parkında karavancılara da hizmet vermekteyiz. Kendileri bizden memnun, biz de onlardan memnunuz" şeklinde konuştu. - BURSA