Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Haberler
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Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel
Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

BURSA'da gezmek için Uludağ'a çıkan 3 kişiden 1'nin ayağı burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldı.

BURSA (DHA) - BURSA'da gezmek için Uludağ'a çıkan 3 kişiden 1'nin ayağı burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama- kurtarma ekipleri, mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Bursa'da henüz kimliği öğrenilemeyen 3 kişi, sabah saatlerinde gezmek için Uludağ'a çıktı. Yürüyüş sırasında bir kişinin ayağı burkuldu. Ayağı burkulan kişinin yürüyemeyecek durumda olması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, interneti çekmediği için konum atamayan 3 kişinin yerini telefon sinyalinden belirledi. Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma ( JAK) ekipleri, fırtına ve sis nedeniyle mahsur kaldıklarını alana ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, telefonlarının şarjları biten ancak sinyalinden aynı noktada durdukları tespit edilen kişileri bulmak İçin arama- kurtarma çalışması sürdürülüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Son Dakika Haberleri

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