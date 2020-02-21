UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyelerinden Alaçam Aşağı Koçlu İlkokuluna ziyaret

21.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:53

UltrAslan Bafra Taraftar Grubu üyeleri, Alaçam Aşağı Koçlu İlkokulunu ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftar grubu üyeleri, Aşağı Koçlu İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle oyunlar oynadı, onlara hediyeler verdi.

Daha sonra okul bahçesine 50 fidan dikildi.

UtrAslan Bafra Taraftar Grubu koordinatörü Oğuzhan Ay, ihtiyacı olan okullara kütüphane yaptırma, çocuklara yardım gibi pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız bugünün küçükleri, yarının büyüklerine örnek olmaktır." dedi.

Kaynak: AA