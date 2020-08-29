Ülkü Ocakları il binası dualarla yeniden açıldı Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı 103 gündür kapalı olan il başkanlığı binası okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı 103 gündür kapalı olan il başkanlığı binası okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Geçtiğimiz hafta Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından İl Başkanlığına atanan Ali Çelik, kapalı kalan il binasında yapılan hazırlıklar sonra açıldığını ifade etti.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığına atanan Ali Çelik, 103 gündür kapalı olan il binasını dualarla açarak, Ülkü Ocakları'nın mukaddes bir yere sahip olduğunu ifade etti. Milli manevi şuurla yetişmiş, Müslüman Türk gençliğinin bir vesilesi olan Ülkü Ocakları'nın açılışını yüce ayetlerle yapmayı uygun gördüklerini belirten Başkan Çelik: "Malumunuz 103 günlük bir süre boyunca Ülkü Ocaklarımız kapalıydı. 21 Ağustos yine böyle bir mübarek cuma günü Ülkü Ocakları Genel Başkanımız sayın Ahmet Yiğit Yıldırım beyefendinin takdirleriyle atamamız yapıldı ve görevimize başladık. Malumunuz kapalı kaldığı süre içerisinde ön hazırlık yapmamız gerektiği için bu hafta cuma günü bu mübarek saatler içerisinde Allah'ın emri olan ayetlerle açılışımızı yapıp, misafirlerimizi ağırlamak istedik. Bizim nazarımızda Ülkü Ocakları'nın yeri mukaddestir. Biz de milli manevi şuurla yetişmiş, Müslüman Türk gençliğinin bir vesilesi olan Ülkü Ocakları'nın açılışını haliyle yüce ayetlerle yapmayı uygun gördük. Bu süreç içerisinde bizim ifade etmeye çalıştığımız, gayret edeceğimiz hususlar de milli manevi şuurla yetişmiş, Müslüman Türk gençliğinin topluma kazandırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasında sonsuz yer alabilmesini sağlamaktır. Bizler inanmış, Allah'a teslim olmuş, Resulüne uyan kullarız. Duamız da şudur ki Rabbim çıkmış olduğumuz bu mukaddes yolculukta bizleri yalnız bırakmasın. Bugüne kadar yalnız bırakmadı, bizde bu uğurda çile çeken ağabeylerimizin, büyüklerimizin o çilelere rağmen imanlı, ihlaslı duruşlarıyla bizde güç kazandık. Bundan sonrası içinde Allah nasip ederse tek gayemiz, milliyetçi nesillerin, milli manevi şuurla donatılmış Türk gençlerinin örnek ahlakı ve Peygamber ahlakı ile toplumda yer bulabilmesidir. Liderimiz Devlet Bahçeli bizim pusulamızdır. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız sayın Ahmet Yiğit Yıldırım beyefendinin de ifade ettiği gibi Türk gençliği yalnız değildir, kimsesiz değildir. Biz bu uğurda mücadelemizi var gücümüzle devam ettireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA