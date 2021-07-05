Ulgar Geçidi'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
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Ulgar Geçidi'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ulgar Geçidi'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü Ardahan Posof karayolu Ulgar Geçidi'nde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Ulgar Geçidi'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

ARDAHAN - Ardahan Posof karayolu Ulgar Geçidi'nde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Ulgar Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda yetkililer tarafından uyarılıyor.

Sürücülerden Erol Boy, "Temmuz ayında olmamıza rağmen Ulgar geçidinde yoğun sisi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşüyor. Maalesef hem kışı hem de yaz aylarında mağdur oluyoruz. Devlet büyüklerimizden talebimiz, Ulgar ve Sahara tünelinin bir an önce bitirilmesidir" dedi.

Ulgar Geçidi'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Ulgar Geçidi'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Ulgar Geçidi'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Ulgar Geçidi'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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