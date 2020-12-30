Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sele ilişkin, "Bu afetten sonra da programımızda olmayan pek çok yolu da gündemimize aldık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sele ilişkin, "Bu afetten sonra da programımızda olmayan pek çok yolu da gündemimize aldık. İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Giresun Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Enver Ünlü ile görüştü, ardından il genelinde yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Giresun Belediyesini de ziyaret ederek Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi sonrası il genelinde yapılan çalışmaları anlattı.

Sel sonrasında topyekun çalışmayla Giresun'da çok kısa bir sürede hayatı normale döndürdüklerini belirten Karaismailoğlu, Dereli ilçe geçişini daha ilk günlerde tamamladıklarını, zarar gören yolların tamamını iyileştirdiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, bugün de selde yıkılan Tirebolu-Doğankent kara yolu üzerindeki menfezin yerine yaptıkları Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yeşil ile mavinin kucaklaştığı eşsiz doğası, muhteşem havası, tarihi dokusu, kültür turizmi potansiyeliyle Giresun'un, görülmesi gereken bir şehir olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak 2003 yılı öncesinde ulaşım imkanlarının gelişmemiş ve yetersiz olmasından dolayı Giresun sahip olduğu bu zenginlikleri yeterince değerlendiremedi. Ta ki AK Parti hükümetleri ve iradesi ile tanışana kadar. Son 18 yılda Giresun'un ulaşım ve iletişim altyapısına Bakanlık olarak 7 milyar 770 milyon lira yatırım yaptık. 2003'te sadece 28 kilometre bölünmüş yolu vardı, 143 kilometreye çıkardık. Sadece 26 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yolu vardı, 160 kilometre daha yaparak 186 kilometreye yükselttik ve Giresunluları güven ve konforla tanıştırdık."

"Pek çok yolu da gündemimize aldık"

Karaismailoğlu, devam eden kara yolu projelerinin olduğunu belirterek, "İnşallah bunları da en kısa zamanda hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Tabii bu afetten sonra da programımızda olmayan pek çok yolu da gündemimize aldık. İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız." diye konuştu.

Bununla birlikte sözünü verdikleri Espiye ilçesi Ericek ve Avluca grup köy yollarında da proje çalışmalarının detaylı bir şekilde devam ettiğini ve bitmek üzere olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Orada da inşallah böyle bir afet durumunda bir daha etkilenmemek üzere kalıcı, güçlü projeler yapıyoruz. Onları da inşallah Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle imalatlarını yapıp tamamlayacağız. Dereli'de Akkaya köyü yoluna da devam edeceğiz. Valiliğimizle İl Özel İdaresi ile ortak çalışma içerisindeyiz. Diğer kalan köy yollarını bir kısmını İl Özel İdaresi ve aramızda görüşerek bir bir faaliyete geçireceğiz."

Karaismailoğlu, 2015 yılında hizmete açtıkları Ordu-Giresun Havalimanı ile Ordulu ve Giresunlu vatandaşları layık olduğu yere, yani göklere çıkardıklarını ifade ederek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek deniz üzerine Ordu-Giresun Havalimanı'nı kurduklarını kaydetti.

Havalimanında 2015 yılında 223 bin olan yolcu trafiğinin de 2019 yılında 1 milyon 60 binin üzerine çıktığını belirten Karaismailoğlu, deniz üzerine yapılan havalimanlarının sayısı dünyada bile birkaç tane iken Rize-Artvin Havalimanı ile Türkiye'ye ikincisini de yaptıklarını vurguladı.

Giresun'un bir denizci, liman kenti olduğuna işaret eden Adil Karaismailoğlu, "Bu nedenle 2003-2020 yılları arasında balıkçılarımızın ihtiyaçlarına kulak verdik. Tirebolu Balıkçı Barınağı onarım ve tevsi inşaatını yaptık. Espiye Adabük Balıkçı Barınağı'nı tamamladık." dedi.

Karaismailoğlu, Giresun Balıkçı Barınağı için de kolları sıvadıklarını kaydederek, "Yapım ihalesi Ocak 2021'de yapılacak. Proje kapsamında 935 metre ana ve 260 metre tali dalgakıran yapacağız ve barınağımız 360 çekek yeri kapasiteli olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Eğribel Tüneli de aslında ülke genelinde çok önemli projelerden bir tanesi"

Bir gazetecinin, Eğribel Tüneli'ndeki son aşama ve Giresun şehir geçişi için planlanan projeyle ilgili sorusunu Karaismailoğlu, şöyle yanıtladı:

"Görüyorsunuz Türkiye'nin her tarafında hummalı bir çalışma var. Giresun'da da pek çok projemiz var, devam ediyor, bunlar da saymakla bitmez. Eğribel Tüneli de aslında ülke genelinde çok önemli projelerden bir tanesi. Amacımız 2021 sonunda Eğribel Tüneli'ni hizmete almak, inşallah o gayretle devam ediyoruz. Bahsetmiş olduğunuz kavşakla ilgili proje çalışmalarını Belediye Başkanımızla son bir elden geçiriyoruz, inşallah Giresunluların memnun olacağı, daha çok alt geçit olarak Giresun'un da siluetini bozmayacak, şehre yakışacak bir proje ile burayı tanıştırmanın çabası içerisindeyiz."

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerde AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin