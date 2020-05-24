HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ulaştırma projeleri salgın tedbirleri gevşetilmeden devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde projelerin Bilim Kurulunun önerileri dikkate alınarak devam edeceğini belirterek, "Yaz ayları boyunca da kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme...

Ulaştırma projeleri salgın tedbirleri gevşetilmeden devam edecek
24.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde projelerin Bilim Kurulunun önerileri dikkate alınarak devam edeceğini belirterek, "Yaz ayları boyunca da kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dünyanın ekonomik merkezleriyle ham madde kaynakları arasındaki güzergah üzerinde bir kavşak konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin coğrafi konumunun sunduğu potansiyelden ekonomik, siyasi ve kültürel kazanç sağlayabilmesi için ulaştırma altyapısı alanında çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, ülkenin aydınlık yarınlarının yapılan yatırımlarla doğrudan bağlantılı olduğunu bildiklerini, Kovid-19 salgını döneminde de yatırımların sürmesi için gerekli tüm tedbirleri erkenden aldıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, salgın henüz Türkiye'de görülmeden süreci yerel ve uluslararası yayınlardan takip ettiklerini ve yeni bir yönetim sistemi oluşturduklarını belirterek, "Salgının Türkiye'de görülmeye başlamasıyla Bakanlık yönetimi olarak Bilim Kurulu başta olmak üzere yerel yönetimler ve hastaneler ile sürekli yakın iş birliği içerisinde olarak stratejik planlamalar yaptık. Şu anda bu planların titizlikle uygulanması sayesinde projelerimiz hızla ve sorunsuz ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı şantiyelerde Kovid-19 kurullarının da oluşturulduğunu bildiren Karaismailoğlu, kontrollerin ilgili proje ekipleri tarafından "sıfır tolerans" prensibiyle yapıldığının altını çizdi.

"Martta şantiyelere giriş ve çıkışlar kapatıldı"

Kara, demir ve hava yollarında binin üzerinde şantiyede çalışmaların durmaksızın sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, çalışanların yurt dışı giriş çıkışlarının da kısıtlandığını bildirdi.

Projelerde çalışanların zorunlu olarak yurt dışına çıkışlarının olması halinde 14 günlük izolasyon süresinin, ilgili kurumların belirledikleri yerlerde, aynı zamanda kurul takibinde gerçekleştirilmesine karar verildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta yaş sınırı ve kronik rahatsızlık sebebiyle risk grubunda yer alan çalışanlar evlerine gönderildi. Evden çalışabilecekler de evden çalışma düzenine geçirildi. Şantiyelerin neredeyse tamamı dışarıdan girişlere mart ayı içerisinde kapatıldı. Sahada çalışmaya devam eden tüm çalışanlar şantiyedeki konaklama tesislerinde veya izolasyonun sağlandığı misafirhanelerde konaklıyor."

"Bilim Kurulunun önerileriyle hareket edilecek"

Karaismailoğlu, yaz ayları boyunca da Bilim Kurulu ile iş birliklerinin süreceğini ve şantiyelerdeki çalışmaların kurulun öngördüğü şekilde tedbirleri elden bırakmadan devam edeceğini duyurdu.

Bilim Kurulu ile belirlenen tüm önlemlerin sürecin en başında titizlikle uygulanması sayesinde proje şantiyelerinde hiçbir problem yaşamadıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede de çalışmalar hedeflerimiz doğrultusunda sürüyor. Bu nedenle amacımız, Bilim Kurulunun önerilerini dikkate alarak şantiyelerimizdeki tedbirlere devam etmek. Yaz ayları boyunca da kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimizi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi ulaştıracağız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Ekonomi
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Ekonomi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Ekonomi
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor Ekonomi
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Mustafa Şentop Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Onur Saylak İrem Derici Acun Ilıcalı Gülçin Ergül
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Ulaştırma projeleri salgın tedbirleri gevşetilmeden devam edecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 11:18:30. #1.15#
title