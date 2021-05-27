Ulaş'ta ana yollarda bakım ve onarım çalışması başlatıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye tarafından ana yollarda bakım, onarım çalışmaları başlatıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye tarafından ana yollarda bakım, onarım çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, yaptığı açıklamada, ilçede ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yağışlar nedeniyle yollarda oluşan bozuk satıhlarda asfalt yama çalışması başlattıklarını söyledi.

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından ara sokakları da kilit parke taşıyla modernize edeceklerini belirten İlbey, "Yapılan çalışmalarla mahallelerimiz modern bir görünüme kavuşacak. Amacımız, mahallelerimizin yazın toz ve topraktan, kışın ise çamurdan etkilenmesini önlemek. Bunun için çalışmalarımızı başlattık ve büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban