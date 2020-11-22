Ulaş Anaokulu Kovid-19'la mücadele kapsamında dezenfekte edildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar tatil edilen okullar ile ara tatilin ardından pazartesi eğitime başlayacak ana okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Ara tatilde son olarak Ulaş Anaokulu'nu dezenfekte ettiklerini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüzce oluşturulan ekibimiz, koruyucu kıyafetler ve özel donanımlarla anaokulumuzun her yerini dezenfekte etti. Derslikler, oyun alanları, oyun grupları ile öğretmen ve idarecilerin kullandığı odalar temizlenerek minik öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. Okulumuzdaki bu uygulamayı eğitim başladıktan sonra da her hafta sonu yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban