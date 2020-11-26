Ukrayna'da korona virüs vakalarında yeni rekor
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Ukrayna'da korona virüs vakalarında yeni rekor

26.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:46

Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 331 yeni korona virüs vakasının görülmesiyle, rekor kırıldığı açıklandı.

Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 331 yeni korona virüs vakasının görülmesiyle, rekor kırıldığı açıklandı.

Ukrayna, son 24 saatteki korona virüs vakalarını açıkladı ve yine bir rekora imza attı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 76 bin 911 testin yapıldığı ve test sonuçlarına göre vaka sayısının 15 bin 331, hastaneye kaldırılan kişi sayısının bin 955, can kaybının 225, iyileşen kişi sayısının ise 9 bin 617 olduğu bildirildi.

Son açıklanan verilere göre, ülkede yapılan toplam test sayısı 4 milyon 373 bin 786'ya, vaka sayısı 677 bin 189'a, iyileşen hasta sayısı 317 bin 395'e ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 717'ye yükseldi.

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Ukrayna'da son 24 saatte kaydedilen korona virüs vaka sayısında rekor kırıldığı açıklandı. Ukraynalı yetkililer, daha önceki en yüksek korona virüs vaka sayısının 14 bin 580 vaka ile 21 Kasım'da görüldüğünü bildirdi.

Ülkede vaka artışlarının kontrolden çıkması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım tarihinde imzalanan kararname ile, Kasım ayı sonuna kadar tüm eğlence merkezlerinin, restoranlar ve kafelerin, yüzme salonlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.

(İHA)

Ukrayna'da korona virüs vakalarında yeni rekor
Ukrayna'da korona virüs vakalarında yeni rekor
Ukrayna'da korona virüs vakalarında yeni rekor
Ukrayna'da korona virüs vakalarında yeni rekor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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