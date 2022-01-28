Uganda-Ruanda sınırı 3 yıl aradan sonra yeniden açılıyor - Haberler
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Uganda-Ruanda sınırı 3 yıl aradan sonra yeniden açılıyor

AA, Tufan Aktaş - Güncel
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Uganda-Ruanda sınırı 3 yıl aradan sonra yeniden açılıyor

Uganda ve Ruanda arasında 2019'dan bu yana kapalı olan sınırlar yeniden açılıyor.

Uganda ve Ruanda arasında 2019'dan bu yana kapalı olan sınırlar yeniden açılıyor.

Ruanda Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ana sınır kapısı olan Katuna'nın insan ve mal geçişlerine 31 Ocak itibarıyla yeniden açılacağını duyurdu.

Karar, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu General Muhoozi Kainerugaba'nın Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Yıllardır birbirlerine muhalif grupları destekleme ve iç işlerine karışma suçlaması yönelten iki ülke arasındaki gerilim, sınır kapılarının kapanmasına yol açmıştı.

Uganda, salı günü, askeri istihbarat servisinin başındaki isim olan General Abel Kandiho'yu görevden almıştı.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Uganda, Ruanda, Güncel, Haber

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