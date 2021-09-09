Uganda Devlet Başkanı Museveni: "Askeri darbeler Afrika'daki sorunların bir parçasıdır"
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Uganda Devlet Başkanı Museveni: "Askeri darbeler Afrika'daki sorunların bir parçasıdır"

Uganda Devlet Başkanı Museveni: 'Askeri darbeler Afrika'daki sorunların bir parçasıdır'
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da Devlet Başkanı Yoweri Museveni, askeri darbelerin Afrika'daki sorunların bir parçası olduğunu söyledi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da Devlet Başkanı Yoweri Museveni, askeri darbelerin Afrika'daki sorunların bir parçası olduğunu söyledi.

Yerel basındaki habere göre, Museveni, Gine'de 5 Eylül'de düzenlenen askeri darbeyi kınadığını belirtti.

Askeri darbeleri bir ülke için "geriye gidiş" olarak değerlendiren Museveni, darbelerin Afrika'daki sorunların bir parçası olduğunun altını çizdi.

Museveni, "Darbeler talihsiz bir durum ve geriye gidiştir. Askeri darbeler Afrika'daki sorunların bir parçasıdır. Darbeleri kınıyorum ve darbe fikrini kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Darbecilere yaptırım uygulanması gerektiğini vurgulayan Museveni, darbeyle göreve gelenlere görevlerini bırakmaları çağrısı yaptı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Gine'nin üyeliğini askıya almıştı.

Gine'de askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Conde'nin hala nerede, hangi şartlarda tutulduğu bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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