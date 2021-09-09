Uganda'da hükümete ibadethanelerin kapalı tutulmasıyla ilgili dava açıldı
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Uganda'da hükümete ibadethanelerin kapalı tutulmasıyla ilgili dava açıldı

Uganda'da hükümete ibadethanelerin kapalı tutulmasıyla ilgili dava açıldı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Uganda'da dini liderler, aktivistler ve siyasetçiler, ibadethanelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı tutulmasının haksız olduğunu belirterek, hükümete dava açtı.

Uganda'da dini liderler, aktivistler ve siyasetçiler, ibadethanelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı tutulmasının haksız olduğunu belirterek, hükümete dava açtı.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin 18 Haziran'da ilan ettiği tam kapanmadan 42 gün sonra iş yerlerinin açılmasına rağmen ibadethanelerin kapalı kalmasını ayrımcılık olarak değerlendiren kanaat önderleri, anayasa mahkemesine başvurdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan davacılardan St. Luke Kilisesi Papazı John Mukasa, anayasa mahkemesine adalet arayışıyla gittiklerini ifade ederek, "Devlet Başkanı'nın market ve pazar yerleri gibi işlek yerleri açarken bizi kilitli tutmasının adil olmadığına inanıyoruz." diye konuştu.

Nakirebe Camisi İmamı Abbas Musajjalumbwa, ibadethaneler kapandığında toplum arasında hırsızlık, adam kaçırma ve cinayet gibi eylemlerin artışa geçtiğini dile getirerek, bu mekanların acilen açılması çağrısı yaptı.

Muhalif siyasetçi Alice Alaso da "Uganda, mütedeyyin bir ülkedir ama liderler bunu unutmuş gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığından Dr. Keneth Kagwa ise salgın devam ederken bazı kişilerin mahkemeye gitmesini talihsizlik olarak yorumladı.

Uganda Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 120 binden fazla vakanın olduğu ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 binden fazla. 45 milyonluk ülkede aşılananların sayısı ise yaklaşık 1,5 milyon.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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