UEFA, gözlemci Sabri Çelik'i yarınki Kazakistan-Belçika maçında görevlendirdi

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik'e 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda yarın Kazakistan ile Belçika arasında oynanacak maçta görev erdi.

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik'e 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda yarın Kazakistan ile Belçika arasında oynanacak maçta görev erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çelik, Kazakistan'ın Aktöbe şehrindeki Aktöbe Ortalyk Stadyumu'nda TSİ 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan