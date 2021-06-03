UEFA, gözlemci Sabri Çelik'i yarınki Kazakistan-Belçika maçında görevlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA, gözlemci Sabri Çelik'i yarınki Kazakistan-Belçika maçında görevlendirdi

UEFA, gözlemci Sabri Çelik'i yarınki Kazakistan-Belçika maçında görevlendirdi
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik'e 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda yarın Kazakistan ile Belçika arasında oynanacak maçta görev erdi.

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik'e 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda yarın Kazakistan ile Belçika arasında oynanacak maçta görev erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çelik, Kazakistan'ın Aktöbe şehrindeki Aktöbe Ortalyk Stadyumu'nda TSİ 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Seda Sayan Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA, gözlemci Sabri Çelik'i yarınki Kazakistan-Belçika maçında görevlendirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:09:13. #1.14#

title