: UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

19.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:57

Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de sahne alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları'nda son 32 turu heyecanı yaşanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 32 TURU FİKSTÜRÜ

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)

20.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)

20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)

20.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir

23.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)

23.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon (Portekiz) – Medipol Başakşehir, 20:55, 20 Şubat 2020 Perşembe: beIN SPORTS 1

C. BRUGGE - MAN. UNITED 20:55, 20 Şubat 2020 Perşembe: beIN SPORTS MAX 1 HD

OLYMPIACOS – ARSENAL, 23:00 - 01:00/ 20 Şubat 2020 Perşembe: beIN SPORTS MAX 1 HD

LUDOGORETS – INTER, 20:55, 20 Şubat 2020 Perşembe: beIN SPORTS MAX 2 HD

B. LEVERKUSEN – PORTO, 23:00, 20 Şubat 2020 Perşembe: beIN SPORTS MAX 2 HD

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