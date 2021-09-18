Uçuruma yuvarlanan inek için 8 saatlik kurtarma seferberliği

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde, uçuruma yuvarlanan inek, 8 saatlik çalışma sonucu kepçeyle bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Diyadin'e 35 kilometre uzaklıkttaki Karataş köyünde, Ali Koç'a ait inek, uçuruma yuvarlandı. İneğini düştüğü yerden kurtaramayan Koç, Diyadin Kaymakamlığı'ndan yardım istedi. Kaymakam Alper Balcı'nın talimatıyla İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri, bölgeye sevkedildi. İş makinesiyle ineğin bulunduğu bölgeye kadar yol açıldı. Çevredekiler de açılan yoldan ineğin yanına kadar indi. Beli kırılan inek, uzun uğraşlarla iş makinesinin kepçesine yüklendi. Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonunda uçurumdan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.