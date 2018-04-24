Üç Kardeş Rusya'da Şampiyonluk İçin Mindere Çıkacak - Sivas

MERVE TOPUZ - Sivas'ta babalarının teşvikiyle güreşe başlayan yarı işitme engelli ikisi öğretmen biri güreş antrenörü 3 kardeş, Rusya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Sivas'ta yaşayan Dursun (33) ve Sabahattin Gözel (31) ile Zonguldak'ta yaşayan Salim Gözel (29) kardeşler, yaklaşık 20 yıl önce güreşçi olan babalarının yönlendirmesiyle ata sporuna başladı.

Babalarıyla müsabakalara giden kardeşler, bu sporun tüm inceliklerini hem babalarından hem de izledikleri müsabakalardan öğrendi.

Hayatlarına da bu spor sayesinde yön veren kardeşlerden ağabey Dursun Gözel, Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde güreş antrenörlüğü, Sabahattin Gözel Ulaş ilçesi Baharözü Köyü Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği, Salim Gözel ise Zonguldak Alaplı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Üçü de yarı işitme engelli olan kardeşlerin, katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonalarında serbest stilde şampiyonlukları ve birçok derecesi bulunuyor.

11-19 Haziran'da Rusya'da yapılacak İşitme Engelliler Yıldızlar-Gençler-Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan 3 kardeş, aynı mindere çıkacak.

Kardeşlerden Sivas'ta yaşayan Dursun ve Sabahattin Gözel, her akşam iş çıkışı Ahmet Ayık Güreş Lisesi Spor Salonu'nda öğrencilerle birlikte antrenman yapıyor.

Birbirleriyle güreşerek şampiyonaya hazırlanan kardeşler, kamplarda üçü bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kardeşlerin tek hedefi ise şampiyon olmak ve İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya duyurmak.

Ağabey Dursun Gözel, AA muhabirine, 23 yıldır güreş yaptığını belirtti.

Güreş hayatı boyunca Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldığını anlatan Gözel, "2007'de İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve Avrupa şampiyonu oldum. 2008 yılında dünya ikincisi, 2009 yılında olimpiyat ikincisi oldum, 2011 yılında Avrupa ikincisi oldum, 2015 yılında da dünya üçüncüsü oldum. En son Samsun'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda olimpiyat üçüncüsü oldum ve orada güreşi noktalamıştım ancak önümüzde dünya şampiyonası var ve federasyonumuzun, milli takım hocalarımızın 'sana görev düştü' demeleri üzerine şampiyonaya katılmaya karar verdim. Çünkü benim için her zaman bayrak ön plandadır." diye konuştu.

"Şampiyonada 3 kardeş ülkemizi temsiz edeceğiz"

Dursun Gözel, 2 erkek kardeşiyle bu şampiyonaya hazırlandıklarını anlatarak, "Üç kardeş şimdi şampiyonaya hazırlanıyoruz. İkisi de beden eğitimi öğretmeni biri Zonguldak'ta, orada çalışmalarına devam ediyor. Biz de burada Sabahattin kardeşimle çalışıyoruz. Şampiyonada 3 kardeş ülkemizi temsil edeceğiz. Minder çok farklı, antrenman yaparken ağabey-kardeş olmuyoruz. Minder dışı ağabey-kardeş, minderde iki savaşçı." ifadelerini kullandı.

Kardeşiyle her gün antrenman yaptıklarını ve şampiyonaya sıkı hazırlandıklarını aktaran Gözel, "Hedefim, Rusya'dan şampiyon olarak dönmek. Hocalarımı, ülkemi, milletimi bu zor günlerde güldürmek, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Kardeşlerden Sabahattin Gözel de babası ve ağabeyini örnek alıp 1997'de güreşe başladığını anlatarak, "2010'da Ermenistan Erivan'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. 2011'de dünya şampiyonu oldum. Bu başarılarımızın mimarı da babamdır. Azimle hırsla çalışalım, diye destekçimiz oldu." diye konuştu.

Her gün okul çıkışı ağabeyiyle antrenman yapmak için spor salonuna geldiğini belirten Sabahattin Gözel, şunları söyledi:

"Burada önce genç sporcularla birlikte ısınıyoruz. Sonra ağabeyimle o günkü programımıza göre çalışıyoruz. Bazen birlikte bazen de buradaki genç sporcularla çalışıyoruz. Ağabey-kardeş birlikte hazırlanmak benim için doping gibi, ayrı bir enerji katıyor. Çünkü en büyük destekçim yanımda, sırt sırta çalışıyoruz, bu da gurur veriyor. İnşallah ağabeyim kendi kilosunda, ben de kendi kilomda şampiyon oluruz. Bu şampiyonluğu 2011 yılında tattım ama ikinci şampiyonluğu da haziranda alır, İstiklal Marşı'mızı söyletiriz."

Diğer kardeşlerinin de Zonguldak'ta şampiyonaya hazırlandığını ve kamplarda bir araya geldiklerini aktaran Gözel, kardeşler olarak Türkiye'ye şampiyon dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Baba Gözel: "Böyle bir şey her babaya nasip olmaz"

Oğullarının üçü de şampiyonaya hazırlanan baba Kazım Gözel ise çocuklarının küçüklükten bu yana elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu anlatarak, "3 evladım Dünya Şampiyonası'na katılıyor. Böyle bir şey her babaya nasip olmaz. Bana bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. 3 evladın şampiyonaya katılıp şampiyonada bayrak yarışına girmesi gurur ve onur verici." şeklinde konuştu.