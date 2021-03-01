TV8 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 1 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı?
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TV8 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 1 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı?

01.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:21
TV8 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 1 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı?

1 Mart Pazartesi günü yayınlanan TV8 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 1 Mart ödül oyununu kim kazandı?

Survivor bugün ödül oyunu oynanıyor. 1 Mart Pazartesi ödül oyunu ödülü ne? Muhteşem ödül nedir? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü nedir?

1 MART ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1 Şubat Pazartesi ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Şuanda ödül oyunu gönüllüler kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı kim? sorusu yanıt buldu. Haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Öykü Çelik oldu. Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

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