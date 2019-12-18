Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç kimdir, nereli?

18.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:03

Galatasaray'ın 4-0 galibiyet elde ettiği maçta kavga çıktı. Olayın ardından Gürses Kılıç, ''Galatasaray'ın rakibi biz değiliz. İntikam duygusunu Madrid'de, Paris'te yapsaydılar. '' diyerek tepki gösterdi. Peki, Gürses Kılıç kaç yaşında? Gürses Kılıç hayatı, biyografisi...

GÜRSES KILIÇ KİMDİR?

Başarılı teknik direktör, 25 Mart 1967 yılında Konya'da dünyaya geldi. 1990 yılında Karabükspor altyapısında futbola adım attı. Ardından Zeytinburnuspor, Bakırköyspor, Gaziosmanpaşa ve Konyaspor formaları giyen Kılıç, 32 yaşında futbol hayatını sonlandırdı.

Gürses Kılıç, Zeytinburnu altyapısında antrenörlük hayatında başladı. Çorluspor, Türk Telekom, Ankaraspor, Gaziosmanpaşa, Karabükspor'da görev alan Kılıç, Zeytinburnuspor'da ilk teknik direktörlüğünü yaptı. Ardından Aydınspor, Telekom, Ofspor, Adıyamaspor, Çorumspor, Bozüyükspor, Yeni Malatyaspor, Tepecikspor, Gümüşhanespor, Hatayaspor, Çorum Belediyespor ve Darıca GB'de görev yürüttü.