Tut ilçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tut ilçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi

Tut ilçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kardeşinin arazisinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs 654 kök kenevir bitkisiyle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kardeşinin arazisinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs 654 kök kenevir bitkisiyle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tut İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden M.K. isimli şahsın, kardeşi N.Ö. isimli şahsa ait arazide kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı.

M.K. isimli şahsa ait ev ve arazide yapılan aramalarda 654 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edilirken.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
Hayat kurtaran hamle! Tüfekle intihar etmek isteyen adamı polis böyle kurtardı
Hayat kurtaran hamle! Tüfekle intihar etmek isteyen adamı polis böyle kurtardı
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Ziya Selçuk Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tut ilçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:57:07. #1.16#

title