TÜSİAD davasında son durum ne? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında ne karar verildi?

TÜSİAD yöneticilerine yönelik başlatılan dava süreci, hem iş dünyasında hem de kamuoyunda yakından takip edilen gelişmelerin başında geliyor. Son dönemde ekonomi ve yargı ekseninde yaşanan tartışmaların merkezinde yer alan bu dava, özellikle TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında alınan kararlarla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Peki, TÜSİAD davasında son durum ne? Orhan Turan ve Ömer Arif Aras hakkında alınan karar ne anlama geliyor, soruşturma ve yargılamaya dair gelişmeler ilerleyen günlerde nasıl şekillenecek? İşte, merak edilen detaylar…

TÜSİAD DAVASINDA SON DURUM NE?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri hakkında açılan dava, kamuoyunun ve iş dünyasının dikkatle izlediği gelişmeler arasında yer almaya devam ediyor. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 13 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargı sürecine konu olmuştu.

TÜSİAD davasında son durum ne

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, her iki yönetici hakkında "basın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Aynı zamanda "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla da yargılanan Orhan Turan ve Ömer Arif Aras soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Geçtiğimiz saatlerdeiki ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın davası İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. İlk duruşmada, tutuksuz sanıklar Turan ve Aras ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılan Mehmet Ömer Arif Aras, aylık gelirini 900 bin TL olarak beyan etti. İlk kez mahkeme huzuruna çıktığını belirten Aras, kendisine yöneltilen suçlamaların delilsiz ve hukuki dayanağı olmadığını söyledi. TÜSİAD YİK toplantılarında yılda üç kez konuşma hakkı olduğunu belirten Aras, yargılamaya konu olan konuşmayı da bu çerçevede, 12 Şubat'ta başkanlık sıfatıyla gerçekleştirdiğini ifade etti. Konuşmasının bağlamından koparıldığını belirten Aras, açıklamalarının kurumun hazırladığı "öneriler kitapçığı" kapsamında yapıldığını ve hukukun, liyakatin ve güven ortamının güçlendirilmesini savunduğunu söyledi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında ne karar verildi

Sözlerine devam eden Aras, konuşmasında yalnızca ekonomik verilerin değil, bu verilerin oluşum sürecinin ve öngörülerin de önem taşıdığını ifade etti. Hukukun yalnızca ticaret ve vergi ile sınırlı olmadığını, toplumsal düzeni etkileyen tüm kuralların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Duruşma sonunda mahkeme, Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağını kaldırmaya karar verdi. Bir sonraki duruşma tarihi olarak ise 23 Eylül belirlendi. Yargılamanın nasıl ilerleyeceği ve verilecek kararlar, iş dünyası ve kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.