Türkiye ve Rusya, turistlerin karşılıklı ziyaretlerinin koşullarına ilişkin eylem planı geliştirecek
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Türkiye ve Rusya, turistlerin karşılıklı ziyaretlerinin koşullarına ilişkin eylem planı geliştirecek

Türkiye ve Rusya, turistlerin karşılıklı ziyaretlerinin koşullarına ilişkin eylem planı geliştirecek
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı turist ziyaretlerinin koşullarına ilişkin eylem planı geliştireceğini bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı turist ziyaretlerinin koşullarına ilişkin eylem planı geliştireceğini bildirdi.

Golikova, Türk heyetiyle başkent Moskova'da yaptıkları görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) ve ilgili Türk kurumları arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumuna ilişkin istişarelerin yapılacağını belirten Golikova, Rus heyetinin, iki ülke arasında uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere Türkiye'ye gideceği ve turizm merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri açısından denetleneceği bilgisini paylaştı.

Golikova, "Turistlerin karşılıklı ziyaretlerinin koşullarına ilişkin bir eylem planının geliştirilmesi konusunda anlaştık. Bu karar, Türkiye'deki turizm merkezlerindeki Rus turistlerin korunmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

"Sputnik V" Kovid-19 aşısının Türkiye'de üretiminin organizasyonu konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını vurgulayan Golikova, Türkiye'ye "Kovid-19'suz Seyahat" dijital programına katılmayı teklif ettiklerini aktardı.

Söz konusu programın, Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) geliştirildiğine dikkati çeken Golikova, bu programda yer alan ülke vatandaşlarının cep telefonu uygulamasını kullanarak, Rusya'ya daha kolay giriş yapabildiğini ifade etti.

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova da Türk tarafıyla temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve Türkiye'ye heyet göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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