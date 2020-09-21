TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------21/09 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi21/09 10: 00 Tarımsal girdi fiyat endeksi21/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/09 10: 00 Tüketici güven endeksi24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi24/09.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
21.09.2020 09:00 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:04

TÜRKİYE

-----------------------------------------------------------

21/09     10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi21/09     10: 00     Tarımsal girdi fiyat endeksi21/09     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku22/09     10: 00     Tüketici güven endeksi24/09     10: 00     Kapasite kullanım oranı24/09     10: 00     Reel kesim güven endeksi24/09     14: 00     TCMB politika faizi25/09     11: 00     Giriş çıkış yapanlar29/09     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/09     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------22/09     17: 00     ABD ikinci el konut satışları 23/09     10: 30     Almanya imalat PMI, öncü23/09     10: 30     Almanya hizmetler PMI,öncü23/09     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI,öncü23/09     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü23/09     16: 45     ABD imalat PMI, öncü    24/09     11: 00     Almanya Ifo endeksi    24/09     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları24/09     17: 00     ABD yeni konut satışları 25/09     15: 30     ABD dayanıklı maaş siparişleri29/09     17: 00     ABD tüketici güven endeksi29/09     15: 00     Almanya TÜFE, öncü    30/09     09: 00     Birleşik Krallık GSYH30/09     09: 00     Almanya perakende satışlar 30/09     11: 55     Almanya işsizlik    30/09     12: 00     Birleşik Krallık TÜFE öncü    30/09     15: 30     ABD GSYH nihai30/09     15: 30     ABD çekirdek GSYH30/09     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı30/09     16: 45     ABC Chicago PMI    

30/09     17: 00     ABD bekleyen konut satışları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Barış Falay Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kaza Atama Niğde Başakşehir
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 09:04:47. #1.14#
title