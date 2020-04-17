TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------17/04 Kısa vadeli dış borçlar 10: 00 17/04 İstatistiklerle Çocuk 10: 00 17/04 Kurulan - kapanan şirketler 10: 00 17/04 TCMB beklenti anketi 14: 30 20/04 Merkezi yönetim borç stoku 17: 30 22/04.
17.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:03
TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------17/04 Kısa vadeli dış borçlar 10: 00 17/04 İstatistiklerle Çocuk 10: 00 17/04 Kurulan - kapanan şirketler 10: 00 17/04 TCMB beklenti anketi 14: 30 20/04 Merkezi yönetim borç stoku 17: 30 22/04 Tüketici güven endeksi 10: 00 22/04 TCMB politika faizi 14: 00 24/04 Kapasite kullanım oranı 10: 00 24/04 Reel kesim güven endeksi 10: 00 29/04 Ekonomik güven endeksi 10: 00 30/04 Turizm gelirleri 10: 00 30/04 Dış ticaret dengesi 10: 00 30/04 Giriş çıkış yapanlar 11: 00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------17/04 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, nihai21/04 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi21/04 17: 00 ABD ikinci el konut satışları22/04 11: 30 Birleşik Krallık TÜFE23/04 10: 30 Almanya imalat PMI, öncü23/04 10: 30 Almanya hizmetler PMI, öncü23/04 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI, öncü23/04 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü23/04 11: 30 Birleşik Krallık imalat PMI, öncü23/04 11: 30 Birleşik Krallık perakende satışlar23/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları23/04 16: 45 ABD Markit imalat PMI, öncü23/04 16: 45 ABD yeni konut satışları24/04 11: 00 Almanya Ifo endeksi24/04 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri24/04 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi28/04 17: 00 ABD tüketici güven endeksi29/04 15: 00 Almanya TÜFE, öncü29/04 15: 30 ABD GSYH, öncü 29/04 15: 30 ABD çekirdek GSYH, öncü 29/04 17: 00 ABD bekleyen konut satışları29/04 21: 00 Fed politika faizi 30/04 09: 00 Almanya perakende satışlar 30/04 10: 55 Almanya işsizlik30/04 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü30/04 12: 00 Euro bölgesi GSYH, öncü30/04 12: 00 Euro bölgesi işsizlik 30/04 14: 45 ECB politika faizi 30/04 14: 45 ECB mevduat faizi 30/04 15: 30 ABD kişisel gelirler 30/04 15: 30 ABD kişisel harcamalar 30/04 15: 30 ABD çekirdek PCE 30/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
30/04 16: 45 ABD Chicago PMI
Kaynak: DHA