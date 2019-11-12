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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/11 10: 00 Tüketici güven.

12.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:00
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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12/11         10: 00     Cari denge14/11         10: 00     Sanayi üretimi15/11         10: 00     İşsizlik15/11         11: 00     Bütçe dengesi15/11         14: 30     beklenti anketi20/11         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi25/11         10: 00     Kapasite kullanım oranı25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA    TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------12/11      13: 00      Almanya ZEW eğilim endeksi13/11      10: 00      Almanya TÜFE, nihai13/11      13: 00      Euro bölgesi sanayi üretimi13/11      16: 30      ABD TÜFE13/11      16: 30      ABD çekirdek TÜFE14/11      10: 00      Almanya GSYH, öncü14/11      12: 30      İngiltere perakende satışlar14/11      13: 00      Euro bölgesi GSYH, öncü14/11      16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları14/11      16: 30      ABD ÜFE14/11      16: 30      ABD çekirdek ÜFE15/11      13: 00      Euro bölgesi TÜFE15/11      16: 30      ABD NY Fed imalat endeksi15/11      16: 30      ABD perakende satışlar15/11      16: 30      ABD çekirdek perakende satışlar15/11      17: 15      ABD sanayi üretimi15/11      17: 15      ABD kapasite kullanımı

 


Kaynak: DHA
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