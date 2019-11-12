TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
---------------------------------------------------------------------------------------------12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/11 10: 00 Tüketici güven.
12.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:00
TÜRKİYE
-------------------------------------------------------------------------------------------------12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi25/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/11 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai29/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------12/11 13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi13/11 10: 00 Almanya TÜFE, nihai13/11 13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi13/11 16: 30 ABD TÜFE13/11 16: 30 ABD çekirdek TÜFE14/11 10: 00 Almanya GSYH, öncü14/11 12: 30 İngiltere perakende satışlar14/11 13: 00 Euro bölgesi GSYH, öncü14/11 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları14/11 16: 30 ABD ÜFE14/11 16: 30 ABD çekirdek ÜFE15/11 13: 00 Euro bölgesi TÜFE15/11 16: 30 ABD NY Fed imalat endeksi15/11 16: 30 ABD perakende satışlar15/11 16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar15/11 17: 15 ABD sanayi üretimi15/11 17: 15 ABD kapasite kullanımı
Kaynak: DHA