Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları Kocaeli'de düzenlenecek

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları, 5-6 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları, 5-6 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kartepe Motor Sporları Merkezi Süper Enduro Pisti'nde organize edilecek şampiyonaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

'Spor, turizmin geleceğidir' sloganıyla spor turizminin tanıtılması kapsamında düzenlenecek şampiyona, süper enduro GP, prestij, usta, hobi, genç, veteran ve kadın sınıflarında yapılacak.

Şampiyonanın ilk ayağı, 5 Haziran Cumartesi günü sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. 6 Haziran Pazar günü ise final yarışlarında sporcular, ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er