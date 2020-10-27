Türkiye'nin tarihi eserleri Diyarbakır'da restore ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin tarihi eserleri Diyarbakır'da restore ediliyor

27.10.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:26
Türkiye'nin tarihi eserleri Diyarbakır'da restore ediliyor

Binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci tarihi eser laboratuvarına getirilen eserler burada cerrahi titizlikle elden geçiriliyor.

Binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci tarihi eser laboratuvarına getirilen eserler burada cerrahi titizlikle elden geçiriliyor. Laboratuvarda usta ellerden geçirilip restore edilen tarihi eserler, Türkiye'nin farklı illerindeki müzelerde sergileniyor.

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da bulunan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü tarihi eser laboratuvarında Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'dan getirilen eserler burada uzman ekipler tarafından cerrah titizliğiyle restore ediliyor. Her biri binlerce yıllık geçmişe sahip olan eserler, restore işlemlerinin ardından bulundukları illere gönderilip müzelerde sergileniyor.

"TÜRKİYE'NİN TARİHİ DİYARBAKIR'DAN GEÇİYOR"

Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürü Mehmet Cüneyt Kubat, tarihi eserleri doğru bilgilerle, doğru teşhis edip, tedavi ettiklerini söyledi. Laboratuvarın, Türkiye'nin ikinci en büyük tarihi eser laboratuvarı olduğunu kaydeden Kubat, tarihin Diyarbakır'da nakşedildiği, ilmek ilmek örüldüğünü dile getirdi. Kubat, "Burada biz, 12 ilden gelen kazılardan çıkan tarihi eserleri restore ve konserve ediyoruz. Tarihimizi gelecek kuşaklara doğru bir şekilde anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Ahşap eserlerimiz var, kemik eserlerimiz var, cam eserlerimiz var, seramik eserlerimiz, tekstil eserlerimiz var. Yer altından ve yer üstündeki eserler, su altında çıkarılan bütün eserleri biz burada tedavi ediyoruz. Burası bir hastane aslında, tarihi eser hastanesi. Türkiye'nin tarihi Diyarbakır'dan geçiyor. Diyarbakır, Türkiye'ye tarihsel anlamda başkentlik yapıyor. Burası bütün medeniyetlere, ev sahipliği yapan bir bölge. Müdürlüğümüzün olduğu yerde tarihi eser, 1300 yıllık bir eser. Biz burada tarihimizi doğru bilgilerle, doğru teşhis ediyoruz, tedavi ediyoruz ve müzelerde sergiletiyoruz. Diyarbakır'da müzelerimiz var. Elazığ, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Bingöl, 12 ilde bizim müzelerimiz var. Şu anda en son Tunceli müzemiz açılıyor. Burada 1000, 2000, 3000 yıllık eserlerimiz var. Buraya getirilemeyen, getirilmesi mümkün olmayan eserlerimiz buradaki restoratör arkadaşlarımız o ile gidiyorlar. Hastaneyi oraya taşıyoruz, orada yerinde müdahale ediyor ve orada sergiletiyoruz" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Türkiye'nin tarihi eserleri Diyarbakır'da restore ediliyor
Türkiye'nin tarihi eserleri Diyarbakır'da restore ediliyor
Türkiye'nin tarihi eserleri Diyarbakır'da restore ediliyor
Türkiye'nin tarihi eserleri Diyarbakır'da restore ediliyor
Türkiye'nin tarihi eserleri Diyarbakır'da restore ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Işın Karaca Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Samatta Podolski Tisserand Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Daha Fazla Hatay Fransa Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin tarihi eserleri Diyarbakır'da restore ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 10:26:31. #1.14#
title