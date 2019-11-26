Türkiye'nin Tanıtımına Akademik Destek

26.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:49

Anadolu Üniversitesi ile Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Dünya çapında, ülkemizin tanıtımına yönelik önemli çalışmalara imza atan TUTAP ile Anadolu Üniversitesi arasında eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile TUTAP Genel Başkanı Fikret Yılmaz ve Genel Başkan Yardımcısı İmbat Muğlu katıldı.



İşbirliği kapsamında Anadolu Üniversitesi, TUTAP'ın Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine destek olacak. Ayrıca TUTAP, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleri ile birlikte çalışacak. Anadolu Üniversitesi ile TUTAP arkeolojik kazılarında da birlikte çalışmalar gerçekleştirilecek.



Protokol imza töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Ülkemizin tanıtımında önemli çalışmalara imza atan Turizm ve Tanıtma Platformu ile işbirliği içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TUTAP ile üniversitemiz bünyesinde yapılan çalışmaları birlikte yürüyeceğiz. Ülkemizin tanıtımına yönelik her türlü işbirliğine hazırız" diye konuştu.



TUTAP Genel Başkanı Fikret Yılmaz ise, "Anadolu Üniversitesi gibi köklü bir kurumumuz ile birlikte çalışmak bizim için çok önemli. Beraber güzel işlere imza atacağımıza inancımız tam. Hem eğitim hem de uygulamada bize destek sağlayacak Anadolu Üniversitesi yönetimine teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA