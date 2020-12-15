Türkiye'nin Somali'ye hibe ettiği Nekton botlarla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiği Nekton botlar ile Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiği Nekton botlar ile Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiğimiz Nekton botlar ile 12-13 Aralık tarihleri arasında Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi. Eğitimler Türk firması tarafından işletilen ve Mogadişu Limanı'nda hizmet veren Hacı Aziz Römorkörü'nde gerçekleştirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir