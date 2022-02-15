Türkiye'nin en zenginleri 2022: Türkiye'nin en zengin aileleri! Türkiye'nin en zengin insanı kim? En zengin aileler listesi!

Türkiye'nin en zengin aileleri çoğu göz önünde olan fertleri vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Haberimizde son verilere göre Türkiye'nin en zenginlerini sizler için derledik. Vatandaşlara daha çok Türkiye'nin en zengin adamı kim? Türkiye'nin en zengin kadını kim? şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Peki, Türkiye'nin en zenginleri 2022: Türkiye'nin en zengin aileleri! Türkiye'nin en zengin insanı kim? Türkiye'nin en zengin 10 adamı ve en zengin aileler listesi! haberimizde...

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ 2022

Türkiye'nin en zengin 100 ailesi sıralı halidir:

Koç Ailesi, Koç Holding Şevket Sabancı ve ailesi, Esas Holding Erol Sabancı ve ailesi, Sabancı Holding Türkan Sabancı ve ailesi, Sabancı Holding Tara Ailesi, Enka Holding Eczacıbaşı Ailesi, Eczacıbaşı Holding Hüsnü Özyeğin, Fiba Holding Murat Ülker, Yıldız Holding Özokur Ailesi, Üs Holding Şahenk Ailesi, Doğuş Holding Zorlu Ailesi, Zorlu Holding Doğan Ailesi, Doğan Holding Yazıcı Ailesi, Anadolu Grubu Özilhan Ailesi, Anadolu Grubu Kibar Ailesi, Kibar Holding Konukoğlu Ailesi, Sanko Holding Mehmet Başaran, Habaş Grubu Ömer Sabancı, Densa Denizcilik Çolakoğlu Ailesi, Çolakoğlu Holding Topbaş Ailesi, BİM Asım Kocabıyık, Borusan Holding Sevda Sabancı- Serra Sabancı, Sabancı Holding Yıldırım Ailesi, Yıldırım Holding Gülçelik Ailesi, Enka Holding Erdemoğlu Ailesi, Erdemoğlu Holding Demir Sabancı, Sedes Grubu Turgay Ciner, Ciner Grubu Küçük Ailesi, LC Waikiki Grubu Erman Ilıcak, Rönesans Grubu Eren Ailesi, Eren Grubu Lucien Arkas, Arkas Holding Demet Sabancı Çetindoğan, Demsa Grubu Çarmıklı Ailesi, Nurol Holding Hamdi Akın, Akfen Grubu Tosyalı Ailesi, Tosyalı Holding Torun Ailesi, Torunlar Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Holding İdris Yamantürk, Güriş Holding Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç Esirtgen Ailesi, Abdi İbrahim İlaç Mehmet Cengiz, Cengiz İnşaat Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat İnan Kıraç, Kıraça Holding Mehmet Emin Karamehmet, Çukurova Holding Altınbaş Ailesi, Altınbaş Holding Zafer Yıldırım, Orjin Grubu Zafer Kurşun, Orjin Grubu Ahmet Çalık, Çalık Grubu Nihat Özdemir, Limak Holding Sezai Bacaksız, Limak Holding İshak Alaton, Alarko Holding Garih Ailesi, Alarko Holding Yıldırım Demirören, Demirören Holding Kurdoğlu Ailesi, Ata Holding Feyyaz Berker, Tekfen Holding Ali Nihat Gökyiğit, Tekfen Holding Akçağlılar Ailesi, Tekfen Holding Kazancı Ailesi, Aksa Enerji Hüseyin Özdilek, Özdilek Holding Lodrik Ailesi, Enboy Tekstil Zeynep Bodur Okyay, Kale Orhan Ailesi, Orhan Holding Bayram Aslan, İçdaş Kanatlı Ailesi, Eti Grubu Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding Ömer Dinçkök, Akkök Holding Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Akkök Holding Yalçın Sabancı, Yasa Holding Öztürk Ailesi, Opet Nuri Özaltın, Özaltın Grubu Umut Üstünberk, Üstünberk Holding İsfendiyar Zülfikari, Zülfikarlar Grubu Boyner Ailesi, Boyner Holding Yaşar Ailesi, Yaşar Holding Pak Ailesi, Pakmaya Yahya Kiğılı, Hayat Holding Şefik Dizdar, Taha Holding Erdal Aksoy, Turcas Grubu Gürsel Ailesi, Kiska Holding Gülay Ailesi, Gülaylar Grubu Hüseyin Aslan, YDA Grubu Avni Çelik, Sinpaş Holding İbrahim Çeçen, IC Holding Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Grubu Fettah Tamince, Rixos Hanefi Öksüz ve ailesi, Kipaş Grubu Aydın Ailesi, Turgut Aydın Holding Karamancı Ailesi, Orta Anadolu Tekstil M. Nazif Günal, MNG Holding Çiftçi Ailesi, Çiftçiler Holding Fehmi Yıldız, Yıldızlar Holding Sidar Şahin, Peak Games Yazıcı Ailesi, Diler Holding Koloğlu Ailesi, Kolin İnşaat Altınkılıç Ailesi, Altınmarka Grubu Erikoğlu Ailesi, Erbakır Abalıoğlu Ailesi, Erbakır Nafi Güral, NG Grubu Ahmet Şimşek, Şimşek Holding

KOÇ HOLDİNG HAKKINDA

Koç Holding, 1926'dan günümüze, 100 yıla yaklaşan yolculuğu boyunca Türkiye'nin sanayileşmesinden küreselleşmesine kadar pek çok atılımında sorumluluk alarak rakiplerinden ayrışmayı başardı ve her zaman ilklerin öncüsü oldu. Türkiye'de ilk anonim şirketinin kurulması, ilk endüstriyel girişim, ilk uluslararası ortaklık, ilk halka arz gibi pek çok ilki gerçekleştirdi.

Koç Topluluğu cirosu ve ihracatının yanı sıra, Borsa İstanbul'dan aldığı pay, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam ile Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu. Milli gelirin %6'sına karşılık gelen kombine cirosu ve Türkiye ihracatındaki %7'lik payıyla Türk ekonomisinin itici gücü konumunda.

Konsolide net kârını son beş yılda TL bazında ortalama %21 artıran Koç Holding, Fortune Global 500 sıralamasında yer alan tek Türk şirketi. Koç Holding, uzun vadede yüksek büyüme potansiyeli sunan enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde güçlü rekabet avantajlarıyla lider pozisyonlara sahip.

Koç Topluluğu, faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile yürütmekte.

SABANCI HOLDİNG HAKKINDA

Faaliyet gösterdiği birçok alanda lider konumda olan Sabancı Topluluğu şirketlerinde, yüksek performans kültürü ve ekosistem iş birlikleri yaygınlaştırılırken sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek tüm paydaşlar için katma değer yaratılmaktadır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye'nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu'na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir ve Topluluğa bağlı şirketleri stratejik bir bakış açısı ile yönetmektedir. Sabancı Topluluğu'nun temel iş alanları; banka, finansal hizmetler, enerji, sanayi, yapı malzemeleri ve perakendedir. Sabancı Topluluğu şirketleri faaliyet gösterdikleri sektörlerin pek çoğunda lider konumdadır.

Sabancı Holding icra faaliyetleri, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak CEO, Finans Grup Başkanı (CFO), Sektör Grup Başkanları ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı'ndan oluşan Yürütme Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Sabancı Holding;

Finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin belirlenmiş kurumsal yönetim prensipleri dahilinde koordine edilmesi ve desteklenmesinden,

Topluluk üst ve orta kademe yöneticilerin kariyer gelişiminden,

Topluluk stratejilerinin belirlenmesinden,

Toplulukta performans kültürünün yaygınlaştırılmasından,

Topluluk içinde yaratılacak ekosistem iş birlikleriyle hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumludur.

Sabancı Holding, performans kültürünü ön planda tutmakta ve tüm paydaşlar için değer yaratma hedefiyle kısa ve uzun vadeli prim teşvik sistemi uygulamaktadır.

Yıllık bazda ciro, operasyonel kârlılık, net kâr, halka açık şirketler için rakiplerle karşılaştırmalı piyasa değeri değişimi ortak kriterler olmakla birlikte pazar payı, nakit akımı, işletme sermayesi, verimlilik, çalışan memnuniyeti vb. performans kriterleri baz alınarak performans değerlendirmesi yapılırken, uzun vadeli olarak Sabancı Holding toplam hisse getirisi ve Sabancı Holding Hisse Değerinin Net Aktif Değere göre iskonto oranı baz alınarak teşvik uygulaması yapılmaktadır.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri faaliyet göstermektedir. Üst yönetimin karar alma mekanizmasını güçlendirmek adına 2020 yılında Portföy Yönetim Komitesi'nin çalışmaları sonlandırılmıştır. İlgili Komite'nin bazı görevleri Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri'ne devrolmuştur.

Sabancı Holding, iş geliştirme projelerini sadece finansal değil stratejik yatırım olarak da değerlendirmekte, değer yaratma, reel büyüme potansiyeli olan, mevcut yetkinliklerin değerlendirilebileceği projeleri ve sürdürülebilir yatırım projelerini önceliklendirmektedir.

Sabancı Holding Sabancı Liderlik Gelişim Programları ile Stevie Ödülleri kapsamında Liderlik Gelişimi Başarısı, En İnovatif Liderlik Programı ve Liderlik Eğitimi kategorilerinde; Brandon Hall Grup Mükemmellik Ödülleri kapsamında ise Liderlik Gelişiminde En İyi İlerleme ve İş Stratejilerindeki Dönüşümü Destekleyen En İyi Öğrenme Programı kategorilerinde altın ödül almıştır.

Sabancı Topluluğu'na bağlı şirketler; 2020 yıl sonu itibarıyla 14 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlamaktadır. Sabancı Topluluğu sahip olduğu saygınlık, marka imajı, güçlü ortaklıkları, Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyüyerek, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir.

Sabancı Holding'in uluslararası iş ortakları arasında konularında dünyanın önde gelen isimleri; Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Cement, Marubeni ve Skoda yer almaktadır.

2020 yılında Sabancı Topluluğu, 104 milyar TL kombine satış geliri elde etmiş ve konsolide net kârı 4,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding'in kendi hisselerinin yanı sıra 11 iştirakinin hisseleri de Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmekte ve Borsa İstanbul'un piyasa değerinin %6,1'ini oluşturmaktadır.

Sabancı Holding'in en büyük hissedar grubunu Sabancı Ailesi oluşturmaktadır. Sabancı Holding hisselerinin fiili dolaşım oranı 2020 yıl sonu itibarıyla %48,5 seviyesindedir.

ENKA HOLDİNG HAKKINDA

Merhum Şarık Tara ve merhum eniştesi Sadi Gülçelik tarafından 1957 yılında kurulan ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKA), dünya çapında bir mühendislik ve inşaat firmasıdır. Merkezi İstanbul'da bulunmaktadır.

ENKA, Türkiye'nin en büyük inşaat şirketi olmakla beraber, 1981 yılından bu yana ENR En İyi Uluslararası Müteahhitler arasında yer almaktadır.

İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Mehmet Tara, şirket yönetimini üstlenen Tara Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisidir.

Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alan ENKA, 6,6 Milyar ABD Doları piyasa değeri ile Borsa İstanbul (BIST)'de işlem görmektedir.

ENKA, bugüne kadar Türkiye'de toplam 7,1 milyar ABD Doları sözleşme bedeli tutarında 131 projeye ve yurt dışında toplam 47,6 milyar ABD Doları sözleşme bedeli tutarında 425 projeye imza atmıştır.

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