Türkiye'nin en zenginleri 2022: Türkiye'nin en zengin aileleri! Türkiye'nin en zengin insanı kim? En zengin aileler listesi! - Haberler
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Türkiye'nin en zenginleri 2022: Türkiye'nin en zengin aileleri! Türkiye'nin en zengin insanı kim? En zengin aileler listesi!

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Türkiye'nin en zenginleri 2022: Türkiye'nin en zengin aileleri! Türkiye'nin en zengin insanı kim? En zengin aileler listesi!

Türkiye'nin en zenginleri listesi merak ediliyor. Haberimizde son verilere göre Türkiye'nin en zenginlerini sizler için derledik. Vatandaşlara daha çok Türkiye'nin en zengin adamı kim? Türkiye'nin en zengin kadını kim? şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Peki, Türkiye'nin en zenginleri 2022: Türkiye'nin en zengin aileleri! Türkiye'nin en zengin insanı kim? En zengin aileler listesi! haberimizde...

Türkiye'nin en zengin aileleri çoğu göz önünde olan fertleri vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Haberimizde son verilere göre Türkiye'nin en zenginlerini sizler için derledik. Vatandaşlara daha çok Türkiye'nin en zengin adamı kim? Türkiye'nin en zengin kadını kim? şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Peki, Türkiye'nin en zenginleri 2022: Türkiye'nin en zengin aileleri! Türkiye'nin en zengin insanı kim? Türkiye'nin en zengin 10 adamı ve en zengin aileler listesi! haberimizde...

Türkiye'nin en zengin 100 ailesi sıralı halidir:

  1. Koç Ailesi, Koç Holding
  2. Şevket Sabancı ve ailesi, Esas Holding
  3. Erol Sabancı ve ailesi, Sabancı Holding
  4. Türkan Sabancı ve ailesi, Sabancı Holding
  5. Tara Ailesi, Enka Holding
  6. Eczacıbaşı Ailesi, Eczacıbaşı Holding
  7. Hüsnü Özyeğin, Fiba Holding
  8. Murat Ülker, Yıldız Holding
  9. Özokur Ailesi, Üs Holding
  10. Şahenk Ailesi, Doğuş Holding
  11. Zorlu Ailesi, Zorlu Holding
  12. Doğan Ailesi, Doğan Holding
  13. Yazıcı Ailesi, Anadolu Grubu
  14. Özilhan Ailesi, Anadolu Grubu
  15. Kibar Ailesi, Kibar Holding
  16. Konukoğlu Ailesi, Sanko Holding
  17. Mehmet Başaran, Habaş Grubu
  18. Ömer Sabancı, Densa Denizcilik
  19. Çolakoğlu Ailesi, Çolakoğlu Holding
  20. Topbaş Ailesi, BİM
  21. Asım Kocabıyık, Borusan Holding
  22. Sevda Sabancı- Serra Sabancı, Sabancı Holding
  23. Yıldırım Ailesi, Yıldırım Holding
  24. Gülçelik Ailesi, Enka Holding
  25. Erdemoğlu Ailesi, Erdemoğlu Holding
  26. Demir Sabancı, Sedes Grubu
  27. Turgay Ciner, Ciner Grubu
  28. Küçük Ailesi, LC Waikiki Grubu
  29. Erman Ilıcak, Rönesans Grubu
  30. Eren Ailesi, Eren Grubu
  31. Lucien Arkas, Arkas Holding
  32. Demet Sabancı Çetindoğan, Demsa Grubu
  33. Çarmıklı Ailesi, Nurol Holding
  34. Hamdi Akın, Akfen Grubu
  35. Tosyalı Ailesi, Tosyalı Holding
  36. Torun Ailesi, Torunlar
  37. Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Holding
  38. İdris Yamantürk, Güriş Holding
  39. Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç
  40. Esirtgen Ailesi, Abdi İbrahim İlaç
  41. Mehmet Cengiz, Cengiz İnşaat
  42. Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat
  43. İnan Kıraç, Kıraça Holding
  44. Mehmet Emin Karamehmet, Çukurova Holding
  45. Altınbaş Ailesi, Altınbaş Holding
  46. Zafer Yıldırım, Orjin Grubu
  47. Zafer Kurşun, Orjin Grubu
  48. Ahmet Çalık, Çalık Grubu
  49. Nihat Özdemir, Limak Holding
  50. Sezai Bacaksız, Limak Holding
  51. İshak Alaton, Alarko Holding
  52. Garih Ailesi, Alarko Holding
  53. Yıldırım Demirören, Demirören Holding
  54. Kurdoğlu Ailesi, Ata Holding
  55. Feyyaz Berker, Tekfen Holding
  56. Ali Nihat Gökyiğit, Tekfen Holding
  57. Akçağlılar Ailesi, Tekfen Holding
  58. Kazancı Ailesi, Aksa Enerji
  59. Hüseyin Özdilek, Özdilek Holding
  60. Lodrik Ailesi, Enboy Tekstil
  61. Zeynep Bodur Okyay, Kale
  62. Orhan Ailesi, Orhan Holding
  63. Bayram Aslan, İçdaş
  64. Kanatlı Ailesi, Eti Grubu
  65. Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding
  66. Ömer Dinçkök, Akkök Holding
  67. Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Akkök Holding
  68. Yalçın Sabancı, Yasa Holding
  69. Öztürk Ailesi, Opet
  70. Nuri Özaltın, Özaltın Grubu
  71. Umut Üstünberk, Üstünberk Holding
  72. İsfendiyar Zülfikari, Zülfikarlar Grubu
  73. Boyner Ailesi, Boyner Holding
  74. Yaşar Ailesi, Yaşar Holding
  75. Pak Ailesi, Pakmaya
  76. Yahya Kiğılı, Hayat Holding
  77. Şefik Dizdar, Taha Holding
  78. Erdal Aksoy, Turcas Grubu
  79. Gürsel Ailesi, Kiska Holding
  80. Gülay Ailesi, Gülaylar Grubu
  81. Hüseyin Aslan, YDA Grubu
  82. Avni Çelik, Sinpaş Holding
  83. İbrahim Çeçen, IC Holding
  84. Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu
  85. Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Grubu
  86. Fettah Tamince, Rixos
  87. Hanefi Öksüz ve ailesi, Kipaş Grubu
  88. Aydın Ailesi, Turgut Aydın Holding
  89. Karamancı Ailesi, Orta Anadolu Tekstil
  90. M. Nazif Günal, MNG Holding
  91. Çiftçi Ailesi, Çiftçiler Holding
  92. Fehmi Yıldız, Yıldızlar Holding
  93. Sidar Şahin, Peak Games
  94. Yazıcı Ailesi, Diler Holding
  95. Koloğlu Ailesi, Kolin İnşaat
  96. Altınkılıç Ailesi, Altınmarka Grubu
  97. Erikoğlu Ailesi, Erbakır
  98. Abalıoğlu Ailesi, Erbakır
  99. Nafi Güral, NG Grubu
  100. Ahmet Şimşek, Şimşek Holding

Koç Holding, 1926'dan günümüze, 100 yıla yaklaşan yolculuğu boyunca Türkiye'nin sanayileşmesinden küreselleşmesine kadar pek çok atılımında sorumluluk alarak rakiplerinden ayrışmayı başardı ve her zaman ilklerin öncüsü oldu. Türkiye'de ilk anonim şirketinin kurulması, ilk endüstriyel girişim, ilk uluslararası ortaklık, ilk halka arz gibi pek çok ilki gerçekleştirdi.

Koç Topluluğu cirosu ve ihracatının yanı sıra, Borsa İstanbul'dan aldığı pay, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam ile Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu. Milli gelirin %6'sına karşılık gelen kombine cirosu ve Türkiye ihracatındaki %7'lik payıyla Türk ekonomisinin itici gücü konumunda.

Konsolide net kârını son beş yılda TL bazında ortalama %21 artıran Koç Holding, Fortune Global 500 sıralamasında yer alan tek Türk şirketi. Koç Holding, uzun vadede yüksek büyüme potansiyeli sunan enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde güçlü rekabet avantajlarıyla lider pozisyonlara sahip.

Koç Topluluğu, faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile yürütmekte.

Faaliyet gösterdiği birçok alanda lider konumda olan Sabancı Topluluğu şirketlerinde, yüksek performans kültürü ve ekosistem iş birlikleri yaygınlaştırılırken sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek tüm paydaşlar için katma değer yaratılmaktadır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye'nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu'na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir ve Topluluğa bağlı şirketleri stratejik bir bakış açısı ile yönetmektedir. Sabancı Topluluğu'nun temel iş alanları; banka, finansal hizmetler, enerji, sanayi, yapı malzemeleri ve perakendedir. Sabancı Topluluğu şirketleri faaliyet gösterdikleri sektörlerin pek çoğunda lider konumdadır.

Sabancı Holding icra faaliyetleri, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak CEO, Finans Grup Başkanı (CFO), Sektör Grup Başkanları ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı'ndan oluşan Yürütme Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Sabancı Holding;

  • Finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin belirlenmiş kurumsal yönetim prensipleri dahilinde koordine edilmesi ve desteklenmesinden,
  • Topluluk üst ve orta kademe yöneticilerin kariyer gelişiminden,
  • Topluluk stratejilerinin belirlenmesinden,
  • Toplulukta performans kültürünün yaygınlaştırılmasından,
  • Topluluk içinde yaratılacak ekosistem iş birlikleriyle hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumludur.

Sabancı Holding, performans kültürünü ön planda tutmakta ve tüm paydaşlar için değer yaratma hedefiyle kısa ve uzun vadeli prim teşvik sistemi uygulamaktadır.

Yıllık bazda ciro, operasyonel kârlılık, net kâr, halka açık şirketler için rakiplerle karşılaştırmalı piyasa değeri değişimi ortak kriterler olmakla birlikte pazar payı, nakit akımı, işletme sermayesi, verimlilik, çalışan memnuniyeti vb. performans kriterleri baz alınarak performans değerlendirmesi yapılırken, uzun vadeli olarak Sabancı Holding toplam hisse getirisi ve Sabancı Holding Hisse Değerinin Net Aktif Değere göre iskonto oranı baz alınarak teşvik uygulaması yapılmaktadır.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri faaliyet göstermektedir. Üst yönetimin karar alma mekanizmasını güçlendirmek adına 2020 yılında Portföy Yönetim Komitesi'nin çalışmaları sonlandırılmıştır. İlgili Komite'nin bazı görevleri Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri'ne devrolmuştur.

Sabancı Holding, iş geliştirme projelerini sadece finansal değil stratejik yatırım olarak da değerlendirmekte, değer yaratma, reel büyüme potansiyeli olan, mevcut yetkinliklerin değerlendirilebileceği projeleri ve sürdürülebilir yatırım projelerini önceliklendirmektedir.

Sabancı Holding Sabancı Liderlik Gelişim Programları ile Stevie Ödülleri kapsamında Liderlik Gelişimi Başarısı, En İnovatif Liderlik Programı ve Liderlik Eğitimi kategorilerinde; Brandon Hall Grup Mükemmellik Ödülleri kapsamında ise Liderlik Gelişiminde En İyi İlerleme ve İş Stratejilerindeki Dönüşümü Destekleyen En İyi Öğrenme Programı kategorilerinde altın ödül almıştır.

Sabancı Topluluğu'na bağlı şirketler; 2020 yıl sonu itibarıyla 14 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlamaktadır. Sabancı Topluluğu sahip olduğu saygınlık, marka imajı, güçlü ortaklıkları, Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyüyerek, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir.

Sabancı Holding'in uluslararası iş ortakları arasında konularında dünyanın önde gelen isimleri; Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Cement, Marubeni ve Skoda yer almaktadır.

2020 yılında Sabancı Topluluğu, 104 milyar TL kombine satış geliri elde etmiş ve konsolide net kârı 4,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding'in kendi hisselerinin yanı sıra 11 iştirakinin hisseleri de Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmekte ve Borsa İstanbul'un piyasa değerinin %6,1'ini oluşturmaktadır.

Sabancı Holding'in en büyük hissedar grubunu Sabancı Ailesi oluşturmaktadır. Sabancı Holding hisselerinin fiili dolaşım oranı 2020 yıl sonu itibarıyla %48,5 seviyesindedir.

Merhum Şarık Tara ve merhum eniştesi Sadi Gülçelik tarafından 1957 yılında kurulan ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKA), dünya çapında bir mühendislik ve inşaat firmasıdır. Merkezi İstanbul'da bulunmaktadır.

ENKA, Türkiye'nin en büyük inşaat şirketi olmakla beraber, 1981 yılından bu yana ENR En İyi Uluslararası Müteahhitler arasında yer almaktadır.

İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Mehmet Tara, şirket yönetimini üstlenen Tara Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisidir.

Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alan ENKA, 6,6 Milyar ABD Doları piyasa değeri ile Borsa İstanbul (BIST)'de işlem görmektedir.

ENKA, bugüne kadar Türkiye'de toplam 7,1 milyar ABD Doları sözleşme bedeli tutarında 131 projeye ve yurt dışında toplam 47,6 milyar ABD Doları sözleşme bedeli tutarında 425 projeye imza atmıştır.

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