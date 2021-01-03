Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta yüzde 3 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 3 artarak 26 milyar 268 milyon 380 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye'nin elektrik tüketimi, aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 3 artarak 26 milyar 268 milyon 380 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 903 milyon 603 bin kilovatsaatle 22 Aralık'ta, en düşük tüketim ise 729 milyon 667 bin kilovatsaatle 6 Aralık'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, aralıkta 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 3 artışla 26 milyar 268 milyon 380 bin kilovatsaate çıkarken, üretim de yüzde 4,6 artışla 26 milyar 571 milyon 537 bin kilovatsaat oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde geçirilen zamanın artması ve sanayide çarkların dönmeye devam etmesi elektrik tüketimini yükseltti.

Elektrik üretiminin yüzde 14,8'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 33,2'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 22,5'i ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 9, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 15,1 olarak kayıtlara geçti. Kalan kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ithalatı yüzde 88,3 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 88,3 azalarak 299 milyon 486 bin kilovatsaatten 34 milyon 979 bin kilovatsaate düştü.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 78,7 artarak 338 milyon 135 bin kilovatsaat oldu. Aralık 2019'da 189 milyon 181 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer