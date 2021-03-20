Türkiye'nin çeşitli illerinden Bitlis'e gelen dağcılar, Süphan'ın zirvesine çıkacak

Türkiye'nin çeşitli illerinden Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelen 34 dağcı, Süphan Dağı'nda zirve yapmak için tırmanışa geçti.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı sporcular, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki, Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan'a, At Yaylası bölgesindeki rotadan tırmanış yaptı.

İlçede faaliyet gösteren Süphandosd Kulübü öncülüğündeki etkinlikte dağcılar, bu gece zirve yapmayı hedefliyor.

Tırmanış öncesi dağcılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, 2017'de Adilcevazlı dağcı Adem Gül ile Süphan Dağı'nın zirvesine çıktığını söyledi.

Dağcılara büyük saygı duyduğunu ifade eden Gürsoy, "Çok zor ve meşakkatli bir spor yapıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyor ve alkışlıyorum. Sizlerden ricam, geldiğiniz, yaşadığınız şehirlerde Adilcevaz'ın güzelliklerinden, doğasından, Van Gölü'nün mavisinden, Süphan Dağı'nın beyazından bahsedin. Bizler sizleri burada gördükçe mutlu oluyoruz." dedi.

Süphandosd Kulübü Başkanı Adem Gül de ilk olarak Süphan Dağı'nın 2 bin 700 metresinde kamp kuracaklarını belirterek, "Şartlar çok ağır. Katılımcı sayısı geçmiş dönemlere göre çok fazla ama bu zorluklara rağmen inşallah zirve yapacağız. Burada bulunan sporcuların hepsi eğitimli ve kış tırmanışlarına katılmış sporcular. Her şey yolunda giderse Süphan'ın zirvesine ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar