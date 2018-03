Afrika Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye inşaat sektörünün Afrika'da çok güçlü olduğunu söyledi.

Torun, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, UÜ Proje Atölyesi Direktörlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Afrika Politikası" söyleşisinde, Afrika'nın 1 milyar nüfusa sahip bir kıta olduğunu ifade etti.

Kalkınma destekleri, insani yardımlar vesilesiyle Türkiye'nin Afrika'ya Somali üzerinden damgasını vurduğunu belirten Cemalettin Kani Torun, 1995'te bütün uluslararası kurumların Somali'yi terk ettiğini, yaklaşık 15-16 yıl kendi başlarına bırakıldıklarını kaydetti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir dünya düzeni kurulduğunu aktaran Torun, şöyle konuştu:

"Bu, ikili bir dünya düzeniydi. Türkiye, Batı bloğunun içindeydi. O dönemde dış politika yapmak kolay işti. Çünkü topluca bir bloğun içindesin, orada genel kurula uyulurdu. Bu sistem 1990'da çöktü. Bu dönemden itibaren artık dış politika eski kurallarıyla yapılmadı. Yeni bir dış politika vizyonu gelişti. Bu dış politika vizyonuyla Türkiye, bölgesel olarak kendi yolunu kendisi bulacak ve bütün bu uluslararası güç odaklarıyla bağımsız bir şekilde hareket edecek yeni bir strateji geliştirildi. Bu stratejinin bir parçası da Afrika stratejisidir. Stratejimiz, ekonomik, siyasi, kültürel olarak Afrika'ya ağırlık vermekti."

Cemalettin Kani Torun, şu an Afrika'da 5 uluslararası aktörün çalıştığını vurgulayarak, "Afrika'nın her yerinde çalışan 5 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Fransa ve Türkiye. İngiltere ve Fransa, eski sömürgelerinden dolayı Afrika'da. ABD, dünyanın patronu olduğu için. Çin, sermaye ve insan gücüyle Afrika'da. Bizim yumuşak güç olarak Afrika'nın her yerinde psikolojik bir olumlu imajımız var. Bir de Türkiye inşaat sektörü Afrika'da çok güçlü." ifadesini kullandı.

Afrika ülkeleriyle çok iyi ilişkiler geliştirildiğini, diplomatik ilişkilerin artırıldığını belirten Torun, "Türkiye, Afrika'da ciddi bir ticaret ortağı. Türkiye, Afrika'da oradaki işçiyi kullanarak yatırım yapıyor. Bizim sistem, 'kazan kazan'. Bizim politikamız, her iki tarafında kazanması üzerine kurulu." dedi.

Cemalettin Kani Torun, "Türkiye'nin Afrika'da sadece Mogadişu'da askeri var. Somali'nin 1991'de dağılan ordusu nedeniyle kendi subayları yok. Somali'de kurulacak yeni ordunun subayı, astsubayı ve eri buradaki merkezde yetiştiriliyor ve hepsi Türkçe öğreniyor. Askeri olarak Türkiye, şu anda orada." diye konuştu.

Konuşmanın ardından UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Torun'a hediye verdi.