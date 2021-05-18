59. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı
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59. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı

59. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor ve Beşiktaş arasında oynanan 59. Ziraat Türkiye Kupası Finalini her iki takımdan da 250'şer taraftar tribünden izliyor.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor ve Beşiktaş arasında oynanan 59. Ziraat Türkiye Kupası Finalini her iki takımdan da 250'şer taraftar tribünden izliyor.

Gürsel Aksel Stadındaki müsabakada Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen oyunculardan sadece Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında şans buldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise aynı statta Süper Lig'de şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.

Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer taraftar müsabakayı izledi.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de tribünden takip ediyor. - İZMİR

59. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı
59. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı
59. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
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