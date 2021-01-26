Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2021 Ziraat Türkiye Kupası fikstürü: Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan fikstür ve merak edilen soruların cevapları haberimizin içinde. Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda?
2021 Ziraat Türkiye Kupası fikstürü belli oldu mu? Ziraat Türkiye kupası maçları ne zaman başlıyor? sorularının cevapları araştırılıyor. Ziraat Türkiye kupası maçları hakkındaki aramalar arttı. Kura çekimi geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.ZTK son 16 maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri...
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de yapıldı.
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası maçları Aspor ekranlarında yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ