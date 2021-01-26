Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2021 Ziraat Türkiye Kupası fikstürü: Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda?
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Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2021 Ziraat Türkiye Kupası fikstürü: Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda?

26.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:13
Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2021 Ziraat Türkiye Kupası fikstürü: Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan fikstür ve merak edilen soruların cevapları haberimizin içinde. Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda?

2021 Ziraat Türkiye Kupası fikstürü belli oldu mu? Ziraat Türkiye kupası maçları ne zaman başlıyor? sorularının cevapları araştırılıyor. Ziraat Türkiye kupası maçları hakkındaki aramalar arttı. Kura çekimi geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.ZTK son 16 maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri...

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de yapıldı.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları Aspor ekranlarında yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ

Çeyrek Final Maçları
9 Şubat 2021 20:45FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FKDetaylarDetaylar
10 Şubat 2021 20:45GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPORDetaylarDetaylar
11 Şubat 2021 17:45DEMİR GRUP SİVASSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPORDetaylarDetaylar
11 Şubat 2021 20:45İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.DetaylarDetaylar

Son 16 Turu Maçları
12 Ocak 2021 15:45BURSASPOR0-3FRAPORT-TAV ANTALYASPORDetaylarDetaylar
12 Ocak 2021 18:45DEMİR GRUP SİVASSPOR1-1 (Uzt.2-1) ADANA DEMİRSPORDetaylarDetaylar
12 Ocak 2021 20:45YENİ MALATYASPOR0-0 (Pen.7-8) GALATASARAY A.Ş.DetaylarDetaylar
13 Ocak 2021 15:45İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2-1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.DetaylarDetaylar
13 Ocak 2021 18:45TUZLASPOR A.Ş.1-5MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FKDetaylarDetaylar
13 Ocak 2021 20:45BEŞİKTAŞ A.Ş.1-0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.DetaylarDetaylar
14 Ocak 2021 18:45AYTEMİZ ALANYASPOR4-1BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORDetaylarDetaylar
14 Ocak 2021 20:45FENERBAHÇE A.Ş.1-0KASIMPAŞA A.Ş.DetaylarDetaylar

5.Tur Maçları
15 Aralık 2020 13:00KASIMPAŞA A.Ş.5-0MUĞLASPORDetaylarDetaylar
15 Aralık 2020 15:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3-0ESKİŞEHİRSPORDetaylarDetaylar
15 Aralık 2020 17:00YENİ MALATYASPOR5-0HEKİMOĞLU TRABZONDetaylarDetaylar
15 Aralık 2020 18:30GÖZTEPE A.Ş.3-3 (Uzt.4-5) BURSASPORDetaylarDetaylar
15 Aralık 2020 21:00GALATASARAY A.Ş.1-0DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.DetaylarDetaylar
16 Aralık 2020 13:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR5-1ESENLER EROKSPORDetaylarDetaylar
16 Aralık 2020 14:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.3-2KOCAELİSPORDetaylarDetaylar
16 Aralık 2020 16:00AYTEMİZ ALANYASPOR5-1ADANASPOR A.Ş.DetaylarDetaylar
16 Aralık 2020 18:15TRABZONSPOR A.Ş.2-2 (Pen.5-6) ADANA DEMİRSPORDetaylarDetaylar
16 Aralık 2020 21:00FENERBAHÇE A.Ş.1-0KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.DetaylarDetaylar
17 Aralık 2020 13:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR3-1ALTINORDUDetaylarDetaylar
17 Aralık 2020 13:00GENÇLERBİRLİĞİ0-2TUZLASPOR A.Ş.DetaylarDetaylar
17 Aralık 2020 15:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR1-0BEYPİLİÇ BOLUSPORDetaylarDetaylar
17 Aralık 2020 17:00DEMİR GRUP SİVASSPOR1-0GİRESUNSPORDetaylarDetaylar
17 Aralık 2020 18:45MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK7-0TURGUTLUSPORDetaylarDetaylar
17 Aralık 2020 21:00BEŞİKTAŞ A.Ş.3-1TARSUS İDMAN YURDUDetaylarDetaylar
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