Türkiye-Kore ilişkileri

04.11.2019 21:56

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, "Yakın zamanda Kore'den Türkiye'ye 1 milyon turist gelecek diye tahmin ediyorum. Tabi kan kardeşlerimiz Türklerin de Kore'ye ziyaretlerini bekliyoruz." dedi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kahramanmaraş'ta Kore Kültür Günü kapsamında Kore-Türkiye ilişkileri konulu seminer düzenlendi.

Dong Woo Cho, KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'ndaki seminerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Korelilerin yanında ayrı bir yerinin bulunduğunu söyledi.

Kore Savaşı'nda Türkiye ve Kore'nin beraber savaştığını, o yüzden Kore'de, Türkiye'nin "kan kardeşleri" olduğunu söylediklerini dile getiren Cho, Kore Savaşı'nda Kahramanmaraşlı Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filminin de önemine dikkati çekti.

"Kore'ye gelen Türk askerleri gerçekten kahramanca savaşmıştır"

Süleyman komutan ile Ayla arasında geçen sevginin önemini vurgulayan Cho, şunları söyledi:

"Biz gerçekten bu kan kardeşliğinin çok iyi bir hikaye olduğunu biliyoruz. O yüzden de kan kardeşliğinin ifadesini başka bir ülke için söylemiyoruz. Sadece Türkiye ile kan kardeşi olduğumuzu söylüyoruz. O yüzden Kore'de Türkiye'nin yeri çok farklı. Gerçekten Koreliler olarak Türkleri çok seviyoruz. Biz Türkiye'nin kardeşliğini hiç unutmuyoruz. Kore'ye gelen Türk askerleri gerçekten kahramanca savaşmıştır. Bu kardeşliğimizi gençlerden bilenler var, bilmeyenler var ama yaşlı olanlar daha iyi biliyor."

Cho, saygılarından dolayı bir Kore gazisi gördüklerinde hürmetle önlerinde eğildiklerini, bundan da gurur duyduklarını belirtti.

Kore için Türkiye'nin turizmdeki öneminin arttığını anlatan Cho, "Geçen yıl nüfusumuzun yarısı 26 milyon civarında Koreli seyahat etmiş. Türkiye, Kore'den çok uzak olsa da önümüzdeki dönemde gelecek turist sayısı çok daha fazla olacak. Yakın zamanda Kore'den Türkiye'ye 1 milyon turist gelecek diye tahmin ediyorum. Tabii kan kardeşlerimiz Türklerin de Kore'ye ziyaretini bekliyoruz." dedi.

Kore'de eğitim ve Korece tanıtım seminerlerinin ardından öğrenciler ve akademisyenler, Kore geleneksel kıyafeti giyip fotoğraf çektirdi, film gösterimini izledi.

Daha sonra Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Koreli profesyonel sanatçılar tarafından yapılan Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi düzenlendi. Burada Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla'nın kavuşmasını anlatan klip izlettirildi.

Kaynak: AA