ORDU (Habermetre) - Türkiye Kick Boks Turnuvası - 19-27 Ocak 2022 - Ordu 20-12-2021 | Görüntülenme Sayısı: 566

Federasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kick Boks Turnuvası (Halil Dürüst Anısına) 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu' nda yapılacaktır. Turnuva kayıtları "Kulüp Bilgi Sistemi" üzerinden Online olarak yapılacaktır. Turnuvanın son kayıt tarihi 13 Ocak 2022' dir. Bu turnuva Büyükler ve Gençler kategorilerinde Milli Takımları belirleme kriterlerinden biri olması sebebiyle değişen kurallar ve kriterlerin antrenör ve sporcularımız tarafından dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Turnuva talimatı haberimizin devamındadır.

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