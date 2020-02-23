Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu heyeti Katar'da

23.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:22

Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Al Mahmud, Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu heyetiyle başkent Doha'da bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, görüşmede, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Türkiye-Katar ilişkilerinin farklı alanlarda kaydettiği ilerlemeden övgüyle söz eden Al Mahmud gelecek dönemde iki ülke arasında daha fazla iş birliği yapılmasını arzuladıklarını kaydetti.

Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise iki ülke arasındaki iş birliğinin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dostluk Grubu heyetinde Kiler'in yanı sıra AK Parti milletvekillerinden İsmail Bilen ve Nacip Nasır ile Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yasin Uğur ve MHP'den ise Ramazan Kaşlı yer aldı.

Aralık 2019'da TBMM ile Katar Şura Meclisi arasında Parlamenter İş Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

Kaynak: AA