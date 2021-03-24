Türkiye-Hollanda milli maçı
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş,...
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Hollanda: Cillessen, Tete, de Ligt, Blind, Wijndal, de Roon, Wijnaldum, de Jong, Malen, Berghuis???????, Depay
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük