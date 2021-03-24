Türkiye-Hollanda milli maçı
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Türkiye-Hollanda milli maçı

24.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:50
Türkiye-Hollanda milli maçı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş,...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Hollanda: Cillessen, Tete, de Ligt, Blind, Wijndal, de Roon, Wijnaldum, de Jong, Malen, Berghuis???????, Depay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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