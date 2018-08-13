Türkiye Her Darboğazdan Milli Destek Kapsamında Çıktı"

Samsun Ülkü Ocakları İl Başkanı Aslan Kösef, "Ülkemiz her darboğazdan milli destek kapsamında çıkmıştır."

Kösef, yaptığı yazılı açıklamada, Sevr'in yıl dönümünde doların artmasının tesadüf olmadığını kaydetti.

Döviz kurundaki artışın bir dış müdahale olduğuna dikkat çeken Kösef, "Haçlı seferleri ile başlayıp, en son 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen batının Türk milletini Anadolu'dan atma girişimi, bu sefer de ekonomi üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kösef, Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde artışın normal olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevr paçavrasının imzalanmasının yıl dönümü olan 10 Ağustos'ta Amerika tarafından yapılan ekonomik saldırı 99 yıl önce masaya getirdikleri Sevr Antlaşması'nı tekrardan yürürlüğe sokmaya çalışmaktan farklı bir şey değildir. 99 yıl önce Türk milletini diz çöktürme planları Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından geri püskürtülmüştür. Bundan evvel darbelerden sürekli arkası ve önü görülmeyen terör olaylarıyla üzerimize oynanan oyun bugün kendisini ekonomik olarak göstermiştir. Ülkemiz her darboğazdan milli destek kapsamında çıkmıştır. Bugün oynanan oyun bunun üzerine ket vurmak isteyen güruhun bir parçasıdır. "