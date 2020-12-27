Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılını güreş camiası olarak başarılı geçirdiklerini belirtti.

Musa Aydın yaptığı açıklamada, hiç kimsenin hatırlamak istemeyeceği bir yılı geride bırakmak üzere olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Pandemiden önce bu yıl yapılan en önemli organizasyon şubat ayında İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ydı. Bu şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya ile tamamlamayı başardık. Tam olimpiyat elemelerine hazırlanırken ülkemizde ve dünyada pandeminin başlaması nedeniyle tüm müsabakalar ertelendi. Ardından da olimpiyatlar bir sonraki yıla ertelendi. Aslında Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in sakatlıklarından dolayı bu erteleme kararı bizim için iyi oldu. Ardından bir belirsizliği yaşamaya başladık. Çünkü daha önce hiç yaşanmamış bir olayla karşı karşıyaydık. Pandemiye rağmen 2020 yılını başarılı bir şekilde geçirdik."

Sporcuların evlerinde de olsa hazırlıklarını sürdürdüğünü ve federasyon olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirten Aydın, "Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu gecesini gündüzüne katarak, sporcularımızın sağlıklı bir ortamda idman yapabilmeleri için bir çalışma yaptı. Bakanımızın özel talimatıyla olimpik kadro kamplarına ara verilmeden devam edildi. Böylelikle sadece güreş değil, tüm branşlarımız Sayın Bakanımız sayesinde hazırlıklarına Kovid-19 önlemleri çerçevesinde devam etti." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçilerin 3 ülkede düzenlenen turnuvalarda 46 madalya, Sırbistan'daki Dünya Kupası'nda ise 13 madalya alarak başarılı olduğunu aktaran Aydın, artık tek düşüncelerinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Kupası'nda genç bir kadroyla mücadele ettik. Avrupa ve dünyada şampiyonluklar yaşamış birçok güreşçimizi götürmedik. O yüzden 13 madalya almak önemli bir başarıydı. Şimdi geniş bir kadroyla olimpiyatlara hazırlanacağız. Güreş bizim ata sporumuz. Bugüne kadar her zaman Türk sporunun lokomotifi olmuştur. Dolayısıyla olimpiyatlardaki hedefimiz, yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak."

Pandemi boyuncu 65 yaş üstü güreş ailesinin her zaman yanında olduklarını da hatırlatan Aydın, 2020 yılındaki en büyük üzüntülerinin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılamaması olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sürecin başından bu yana elimizden gelen her şeyi yaptık. Yağlı güreşin paydaşlarıyla bir araya geldik, toplantılar yaptık. Ben bizzat 2 ayrı üniversite ve hastaneden bu konuda rapor hazırlattım. Raporu bilim kurula yolladım. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da olağanüstü çaba harcadı ama maalesef bu ortamda güvenli bulunmadı. Belki de bu hayırlı olanıydı. Zira bu pandemi sürecinde Pele Mehmet gibi Kırkpınar'ın sembol isimlerinden birini Kovid-19 yüzünden kaybettik. Sağlık her şeyden önemli. Bizim görevimiz aynı zamanda tüm güreş ailesinin bu sporu sağlıklı bir şekilde yapması. Bu yıl beni en çok üzen yoğun çabalarımıza rağmen Kırkpınar'ın yapılamaması oldu."

Musa Aydın, Doğu ve Güneydoğu illerindeki gençler için çok önemli bir proje başlattıklarına dikkati çekerek, "Bu projeye çok önem veriyoruz. Bu proje sayesinde o illerdeki gençlerimizi spora yönlendireceğiz. Böylelikle bu evlatlarımızı kötü niyetli insanlardan koruyarak, sporcu olmalarını sağlayacağız. Sayın Bakanımız Ankara Keçiören'de Güreş Kamp Merkezi yapımının sözünü verdi. Türkiye'nin en başarılı branşına yakışır bir tesis en kısa zamanda Türk güreşine kazandırılacak. Bu müjdeyi veren Bakanımıza ve her zaman Türk güreşinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki