Türkiye Futbol Federasyonu, Tazminatı Nedeniyle Lucescu'yu Kovamıyor
Fatih Terim'i görevden alması sebebiyle 9 milyon TL ödeyen Türkiye Futbol Federasyonu, aynı tazminatı yeniden ödememek için Lucescu'yu gönderemiyor.
Uluslar Ligi'nde İsveç ile Rusya'nın olduğu grupta 3. olarak küme düşen A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adamla yolları ayırmak istese de tazminat yükü buna engel oluyor.
FATİH TERİM'E 9 MİLYON TL ÖDENMİŞTİ
Fatih Terim'in sözleşmesini tek taraflı fesheden TFF, davayı kaybederek tecrübeli teknik adama 9 milyon TL tazminat ödemişti.
Aynı hatayı bir daha yapmak istemeyen federasyon yetkilileri, Lucescu'yla sözleşmesi bitene kadar yola devam etme kararı aldı.
AĞUSTOS 2019'A KADAR KALACAK
Ağustos 2019'da kontratı sona erecek olan Rumen teknik adam, o tarihe kadar takımın başında kalacak.
YORUMLAR (50)
-
1 - DEMİRÖREN GİDECEK, YERİNE PARAYI DEĞİLDE MİLLİ TAKIMI DÜŞÜNEN BİRİ GELECEK2 - ABDULLAH AVCI TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK 3 - TERİM GİBİ VATAN MİLLET SAKARYA DEYİPTE 9 MİLYONU CUKKA EDEN İNSANLARDAN UZAK DURULACAKBAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELİR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
TÜRKÜN TÜRK DEN BAŞKA DOSTU YOKTUR TÜPCÜ NE OLUYOR PARA BİZİM VERGİLERDEN GİDİYOR BUNDAN SONRA ŞENOL GÜNEŞ GELİR SONRA FATİH TERİM BAŞARI SIFIRCevap Yaz Yayından Kaldır
-
''sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yer'' bundan önce fatih terimede aynısını yaptınız , luçeskuyla anlaşma yapılırken FEDERASYON da aklı başında biri yokmuydu bari bunda mukavele denen illeti bir veya iki yıl yapsaydınız. Tabi ne olacak federesyon başkanının cebinden veya üyelirin cebindenmi çıkıacak verin bunada dozuz milyoncuğu nasıl olsa yerini dolduracak ahmaklar var bu ülkede. ( federasyona ne zaman KAYYUM atanacak?)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
koca kafalı demirören cep bank yapsın bariCevap Yaz Yayından Kaldır
-
parator bu ülkeye kötü örnektir parator üç kiuyatcıCevap Yaz Yayından Kaldır